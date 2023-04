Gemeente Amersfoort is op zoek naar een Adviseur Collectieve Warmtesystemen. Het gaat om een functie van 32 tot 36 uur per week.

Met een drive voor techniek, inwoners en de energietransitie.

Amersfoort heeft een stevige ambitie voor de warmtetransitie. De komende tijd worden de eerste woningen en bedrijven aangesloten op een warmtenet. Voor 2030 wil Amersfoort de eerste wijk van het aardgas afkoppelen.

Heb je ervaring opgedaan als adviseur of projectleider in de energietransitie?

Kan je snel schakelen in een veranderende en complexe omgeving?

En weet jij hoe je samen met inwoners en stakeholders een uitvoeringsplan kunt schrijven?

Dan gaan we graag met je in gesprek!



Dit ga je doen

Je gaat werken aan het aardgasvrij maken van onze stad, het opwekken van duurzame warmte via lokale warmtebronnen en het verder ontwikkelen van warmtenetten. De huidige kennis over beschikbare warmtebronnen hebben we in ons Amersfoortse bronnenboek al in beeld. Momenteel wordt verkend hoe bronnen zoals aquathermie en geothermie ingezet kunnen worden voor verschillende warmtenetten.



Jij weet hoe je stappen kunt zetten naar duurzaam verwarmde wijken door (nieuwe) technieken in de praktijk te brengen. Je zorgt dat er een plan komt voor de uitvoering, dit doe je in samenwerking met inwoners en andere belanghebbenden. Omdat Amersfoort koploper wil zijn in de warmtetransitie zijn we bereid in te zetten op technische innovaties en nieuwe vormen van samenwerking. Jij neemt hierin het voortouw. Zo ben jij misschien degene die ervoor zorgt dat we warmte uit de Eem of de vijver van Emiclaer voortaan inzetten als warmtebron.



Omdat de warmtetransitie continu in beweging is, volg je actuele ontwikkelingen zoals die rond techniek en wetgeving, en speelt daar op in. Je bent de schakel tussen beleid en uitvoering, de interne organisatie, het bestuur en de stad. Hiervoor ben je veel op pad; in contact met inwoners, warmtebedrijven, Stedin, woningcorporaties, collectieven uit de stad en andere stakeholders.



En verder…

Ben je nieuwsgierig en leergierig.

Ben je graag betrokken bij nieuwe ontwikkelingen.

Vind je het leuk om de brug te slaan tussen techniek en onze inwoners, bedrijven en organisaties en weet je mensen mee te krijgen.

Werk je samen met projectmanagers, wijkmanagers en beleids- en communicatieadviseurs die ook betrokken zijn bij het programma Duurzame Stad, waaronder Jesper Overeem.

Word je heel vrolijk bij het lezen van deze vacature.

Waarom werken bij gemeente Amersfoort zo aantrekkelijk is

Amersfoort is een stad die zich in hoog tempo ontwikkelt, vol projecten en initiatieven. Er wonen zo’n 160.000 mensen en we groeien de komende jaren gestaag door. Met een compacte organisatie en een cultuur waarin we direct en open communiceren willen we dit zo duurzaam mogelijk doen.



Als adviseur collectieve warmtesystemen ga je aan het werk bij het programma 'Energietransitie'. Met circa 15 collega’s werk je ieder vanuit eigen expertise en vakgebied samen aan o.a. de warmtetransitie, het besparen van energie en de duurzame opwek van energie. Als je wilt werken voor een organisatie waarin we elkaar snel weten te bereiken, dicht bij het bestuur, dan heeft Amersfoort je veel te bieden. De cultuur is direct en open; je krijgt veel ruimte en verantwoordelijk bij het uitoefenen van jouw taken. En we doen het samen.



Dit is wat we je bieden

Een uitstekend salaris van maximaal € 5.725,- bruto per maand (functieschaal 11 van de cao Gemeenten bij een dienstverband van 36 uur).

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Daarna de mogelijkheid tot verlenging of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Flexibele werktijden met uitstekende thuiswerkmogelijkheden voor een goede werk-privébalans.

Goede trainingsmogelijkheden waardoor je in ontwikkeling blijft.

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 187,2 verlofuren, thuiswerkvergoeding en ouderschapsverlof (waarvan 50% doorbetaald).

Werken in een gezellige, ambitieuze, groene stad met een centrale ligging in het land.

Platte organisatie waarin je zelf concrete resultaten kunt boeken.

Dit is wat je nodig hebt

Hbo-/wo-werk- en -denkniveau, met bij voorkeur een opleiding in een technische richting.

Aantoonbare ervaring in de energietransitie.

Nieuwsgierigheid om steeds op zoek te gaan naar manieren en middelen om vernieuwing te organiseren en te leiden.

Je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend en netwerken doe je graag.

Zowel maatschappelijk als bestuurlijk schakel je makkelijk en effectief in een steeds veranderende en complexe omgeving.

Hart voor Amersfoort en voor nieuwe energie.

Laat van je horen!

Met vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Programmamanager Mieke Coenen, via m.coenen@amersfoort.nl of 06 23 55 47 28. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Bel dan met Jacqueline Meijer, Recruitment medewerker, via 06 52 53 55 65.



Wil je ons beter leren kennen? Je bent altijd welkom voor een kop koffie/thee op elk moment in de procedure. Neem hiervoor contact op met één van de bovenstaande personen.



Meteen solliciteren kan natuurlijk ook. Dit kan via het sollicitatieformulier op onze website.



Deze wervingsprocedure sluit zodra wij de juiste match hebben gevonden.



Voel je thuis in Amersfoort, je bent welkom zoals je bent. Onze kwaliteiten vasthouden en versterken, daar zetten we ons samen voor in. We zijn blij dat iedereen uniek is en zijn nieuwsgierig naar jouw talent.



Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.