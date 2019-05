'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

Het guarantEE-project is ten einde en dat betekent dat we kennis met je kunnen delen over resultaten en inzichten uit rapporten en analyses. In dit artikel vatten we de belangrijkste uitkomsten samen.

Uit het guarantEE-project bleek dat EPC facilitators een cruciale rol spelen bij het aanjagen en de kwaliteit van EPC-projecten. Verder is duidelijk dat er een training voor deze nieuwe beroepsgroep ontwikkeld moet worden en dat het verstandig is om professionals te certificeren en de kwaliteit te garanderen.

Verder blijkt dat EPC-projecten niet alleen miljoenenprojecten zijn en dat de opstart niet moeilijker, langer en kostbaarder is dan traditionele projecten. Verder zijn EPC’s niet alleen toepasbaar als je externe financiering nodig hebt, maar zijn de voordelen ook zichtbaar als je in mindere mate met een financieringsvraagstuk worstelt.

Het rapport met deze resultaten vind je op de website van guarantEE. Daarnaast vind je hier analyses van 35 pilotprojecten en lees je meer over de rol van EPC-facilitators.