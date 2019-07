Ook zwembaden en sporthallen van het gas af

Niet alleen bedrijven en huishoudens moeten op termijn over van gas op groene stroom. Ook zwembaden en sportaccommodaties staan voor deze uitdaging. Hellebrekers ontwerpt, realiseert, onderhoudt en beheert gasloze zwembaden en sporthallen en werkt zo aan accommodaties van de toekomst.

“Duurzaamheid staat bij ons centraal”, vertelt Marcel van den Berg, commercieel manager Water & Leisuretechniek van Hellebrekers. “Als we een accommodatie ontwerpen, kijken we altijd welke energiebron het beste past bij onze plannen. We proberen zoveel mogelijk energie te besparen. Want wat je niet kwijtraakt, hoef je ook niet op te wekken.”

Van routekaart naar energiebesparing

Het Klimaatakkoord stelt dat sportaccommodaties in 2050 CO2-arm moeten zijn. Dat houdt in dat de CO2-reductie ten opzichte van het jaar 1990 met liefst 95% gedaald moet zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben de overheid en enkele marktpartijen een sectorale routekaart voor sportaccommodaties opgesteld. Hierin staan de uitdagingen die de sector heeft en hoe zij de doelstellingen kunnen behalen. RVO.nl is nauw betrokken bij de routekaart. En Hellebrekers is een van de marktpartijen die mee heeft geholpen bij het opstellen ervan. “Onze doelen zijn vergelijkbaar”, legt Van den Berg uit. “Onze samenwerking is daarom een logische. Laatst heb ik samen met Rik van Kraaij van RVO.nl een presentatie over energiebesparing in sportaccommodaties gegeven. Naast algemene informatie over dit onderwerp konden we ook laten zien hoe dat er in de praktijk uitziet, omdat dát is wat we bij Hellebrekers maken.”

Goed voorbeeld: De Roodloop

Als voorbeeld gaf Van den Berg de in 2018 opgeleverde sportaccommodatie De Roodloop in Hilvarenbeek, een zwembad en sporthal onder één dak. Samen met bouwbedrijf Pellikaan ontwikkelde Hellebrekers een nieuwe sportaccommodatie. De Roodloop is all electric, er is dus geen gasaansluiting aanwezig. Alle energie wordt geleverd door warmtepompen in combinatie met pv-panelen op het dak.

“Dat was een behoorlijke uitdaging, omdat zo’n accommodatie veel energie nodig heeft. Vooral het zwembad elektrisch verwarmen is niet eenvoudig. Naast de investeringskosten zijn voor ons ook de levensduurkosten van belang geweest in het ontwerp. Hellebrekers is namelijk de komende 25 jaar verantwoordelijk voor het energieverbruik en onderhoud van De Roodloop.”

Bonus-malusregeling

Hellebrekers is verantwoordelijk voor het duurzame energieverbruik van de accommodatie en de onderhoudskosten. Afspraken daarover zijn vastgelegd in een prestatiecontract, dat ondertekend is door Hellebrekers en de opdrachtgever, in dit geval de gemeente Hilvarenbeek. “Dit gebeurt veelal op basis van een bonusmalusregeling”, legt Van den Berg uit. “Verbruikt de accommodatie meer energie dan we hebben afgesproken, dan krijgt de gemeente korting op de factuur.”

Om de prestaties te meten, bevat De Roodloop een monitoringssysteem. Hiermee is de gehele energiehuishouding inzichtelijk geworden. Om te stimuleren dat de gebruiker van het pand zuinig met energie omgaat, zijn ook daar afspraken over gemaakt. “De gebruiker moet een goede huisvader zijn, bijvoorbeeld door niet onnodig lichten te laten branden. Als we meer energie besparen dan afgesproken, profiteert de gebruiker daar ook van. We verdelen dan de winst, een mooie aansporing om samen zo min mogelijk energie te verbruiken.”

Meer informatie over energiebesparende maatregelen, duurzame renovatie of nieuwbouw van sportaccommodaties vind je op http://www.rvo.nl/sportaccommodatie.