Het event ‘De nieuwe maatschappelijke realiteit’ zoomt in op de thema’s duurzaam denken en doen, innovatiekracht en sociale en verbindende impact.

Het event vindt plaats op 7 februari van 15.30 – 19.30 uur in De Slinger te Utrecht. De thema’s van zijn duurzaam denken en doen, innovatiekracht, sociale en verbindende impact.

Innovatiekracht

Duurzaam Gebouwd-directeur Wietse Walinga vervult met veel enthousiasme de rol van dagvoorzitter van het event. Hij voelt sprekers als oprichter Farid Tabarki van studio Zeitgeist en architect Marc van Leent aan de tand en zorgt voor de nodige interactie met deelnemers in de zaal.

Reserveer plekken

Het event wordt georganiseerd in samenwerking met Movares, Rabobank en Duurzaam Gebouw. Het aantal plaatsen is beperkt, dus reserveer tijdig. Dat kan via deze website.