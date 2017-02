Innovatiedag in de St@art

Op donderdag 30 maart vindt de volgende Innovatiedag plaats van Duurzaam Gebouwd-partner Corporate Facility Partners (CFP).

Donderdagmiddag 30 maart staat de St@art in Apeldoorn in het teken van innovatie. Partners en klanten van CFP worden dan uitgenodigd om met elkaar in gesprek te komen en innovatieve ideeën uit te wisselen. De dresscode is casual.

Het programma is als volgt (onder voorbehoud):

13.00 uur Ontvangst

13.30 uur Welkomstwoord

14.00 uur Sessie 1

15.05 uur Pauze

15.30 uur Sessie 2

16.35 uur Afsluiting

17.00 uur Innovatie- en netwerkborrel

Meer informatie

Meer informatie over de innovatiedag of aanmelden als pitcher en/of bezoeker? Dan kunt u contact opnemen met Jessica Vervoort per e-mail (info@cfp.nl) of telefonisch via 055-355 51 99.

Video bovenaan: Impressie 11e innovatiedag