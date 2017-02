Plenaire programma C2C-Congress Venlo compleet

Het plenaire programma van het C2C-Congress Venlo is compleet. C2C-prominenten als Michael Braungart, Roger Cox en Owen Zachariasse betreden het podium om honderden internationale deelnemers te inspireren. Mis deze unieke kans niet en registreer voor het event.

Experts op het gebied van Cradle to Cradle inspireren bezoekers tijdens het In Practice Congress op woensdag 22 maart. Het congres vormt een van de drie onderdelen van het C2C-Congress Venlo. Na een welkom door burgemeester Antoin Scholten van de gemeente Venlo start de dag met een keynote door ruimteavonturier André Kuipers. Daarna is het woord aan C2C-grondlegger Michael Braungart.

Michael Braungart verzorgt een keynote en is een van de debatterende experts tijdens het C2C Panel

Daarnaast staat er een C2C-discussiepanel tussen Braungart, Lewis Perkins, Owen Zachariasse, Hans Goverde en Michel Weijers op het programma. Ook het winnende team van de Venlo Circular Challenge krijgt aandacht. De dag wordt afgesloten met een keynote van Roger Cox.

Naast het pleinaire programma vinden twee workshoprondes plaats, waarbij deelnemers opgedane kennis in de praktijk brengen. De concrete toepassing van Cradle to Cradle staat tijdens de diverse workshops centraal.

Registreren

Er zijn een beperkt aantal tickets beschikbaar voor het C2C-Congress Venlo en de kaartverkoop verloopt vlot. Wees zeker van uw deelname en bestel uw kaarten nu!