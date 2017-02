Kennisboulevard op Building Holland 2017

TVVL-kennispartners Carrier, Nieman Groep, Orange Climate en Systemair plaatsen in samenwerking met Duurzaam Gebouwd en TVVL hun stand gezamenlijk op de TVVL-kennisboulevard van Building Holland 2017.

Dit jaar kent Building Holland 2017 zes thema’s waaraan innovaties en visies worden gekoppeld: Zorgvastgoed, Scholen, Leisure & Retail, Woningen, Logistiek Vastgoed, Kantoren. Hierbij zijn circulair bouwen en energieneutraliteit belangrijke pijlers om onder andere levensloopbestendig en gezond vastgoed vorm te geven.

Dit zijn ook ontwikkelingen die in de installatiesector steeds meer prioriteit krijgen. De kennispartners van TVVL onderzochten het afgelopen jaar mogelijkheden en pasten de kennis toe in diverse projecten. Zij delen een stevige ambitie naar concrete duurzame & circulaire innovatieprojecten in de installatietechniek.

TVVL Kennisboulevard

De TVVL-kennispartners willen bezoekers op de TVVL-kennisboulevard tijdens Building Holland inspireren en activeren met hun resultaten en ambities. De boulevard is te vinden op stand 11.072. Benieuwd naar de volledige invulling van de plattegrond of meer informatie over de thema’s van 2017? Bekijk dan de website van Buildingholland.nl.