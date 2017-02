Ontmoet C2C-grondlegger Braungart bij C2C-Congress Venlo

Op het C2C-Congress Venlo krijgt u de unieke mogelijkheid om C2C-grondlegger Michael Braungart te ontmoeten. Deze CEO van EPEA en medeoprichter van MBDC betreedt het podium van het In Practice Congress en geeft een spetterende keynote.



Foto: Het In Practice Congress vindt plaats in de Maaspoort te Venlo, foto door Petra Lenssen

Decennialang pionierde Braungart het C2C design concept en hij staat dan ook bekend als grondlegger van Cradle to Cradle. Hij ziet afval as voedsel en vindt dat we niet langer moeten downcyclen, maar moeten upcyclen.

Naast Braungart zijn er vele andere sprekers om te ontmoeten gedurende het In Practice Congress op 22 maart. André Kuipers, Owen Zachariasse, Hans Goverde en anderen maken onderdeel uit van het programma.

Bekijk het volledige plenaire programma, inclusief de twee workshoprondes. Registreer direct voor het C2C-Congress.

Optimale tijdsinvestering

Op zoek naar een introductie in de wereld en businesscases van Cradle to Cradle? Of bent u al aan de slag met de methodiek en wilt u uw businesscase uitbouwen samen met koplopers in het vakgebied? Dan is een bezoek aan het C2C-Congress Venlo voor u een optimale (tijds)investering.

Na het congres weet u:

Wat C2C inhoudt en wat het voor uw organisatie kan betekenen, door de input van inspirerende sprekers

Wat de best practices zijn van C2C, door projecten te bekijken tijdens de Experience Tour

Met welke uitdagingen en valkuilen u rekening moet houden, uit ervaring van C2C-prominenten

Wat een investering in C2C u uiteindelijk oplevert.

Ook koploper worden in Cradle to Cradle? Bekijk dan alle informatie omtrent het C2C-Congress Venlo en registreer direct.