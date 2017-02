‘Energiebesparing neveneffect van smart building’

Auteur: Tim van Dorsten

“Met onze technologie willen we relevant zijn voor mensen die in een gebouw komen. Als dat lukt, dan volgt energiebesparing vanzelf.” Dat vertelde Wouter Kok (rechts op bovenstaande foto) van Deerns, tijdens het evenement Duurzaam Gebouwd Op Locatie over smart buildings.

Deze bijeenkomst vond plaats bij IT-dienstverlener QNH, waarvan directeur Sjoerd Hobo de toegevoegde waarde van big data uitlegde. “Op basis daarvan leren wij te voorspellen. Zo veranderen we periodiek onderhoud in voorspelbaar onderhoud. Door data op de juiste manier in te zetten, weten we van tevoren hoe lang een bepaald onderdeel meegaat.” Dit gebeurt bijvoorbeeld al in de scheepvaart. “We zijn nu in gesprek met een bouwbedrijf, dat deze technologie wil toepassen bij onderhoudswerkzaamheden voor een woningcorporatie.”

Gebouw reageert op behoeften

Daarna vertelde Deerns-directielid Kok over de oprichting van bGrid. “We hebben hiermee een open platform ontwikkeld, waarmee we een gebouw laten reageren op de behoeften van de gebruikers. Zo geven we een gebouw smartphonefuncties.Ons doel is dat we met onze technologie relevant zijn voor mensen: waar is vergaderruimte beschikbaar, waar is een vrije werkplek en waar kan ik koffie krijgen? Het gebouw moet de gebruikers helpen bij hun doel op de betreffende locatie.” De achterliggende gedachte van dit nieuwe platform is om relevant te zijn voor mensen, die een gebouw bezoeken. “Zij komen met een bepaalde reden in een gebouw”, geeft hij aan. “Zoals reizen, werken en recreëren. Bij dat doel willen we ze helpen en ondersteunen. Als dat lukt, dat komt besparing op energieverbruik en onderhoudswerkzaamheden vanzelf.”

Richard Vermeulen (Forehand): "Het gaat niet alleen om de bouwstenen, maar ook hoe ze in elkaar passen"

Inzicht voor eigenaar

Daarnaast geeft bGrid de gebouweigenaar inzicht. “Hierop kan hij anticiperen, door bijvoorbeeld gerichter schoon te maken”, legt Kok uit. “Sowieso kan gerichte schoonmaak meer en eenvoudiger geld besparen dan energiebesparing.” Dit softwareplatform is met name gericht op de utiliteitsbouw. Daar ligt voor Kok de link met het relatief nieuwe duurzaamheidscertificaat WELL. “Een smart building sluit hierbij goed aan”, vindt hij “Bij beide gaat het erom dat mensen zich goed voelen in de gebouwen waarin ze vertoeven. Daarnaast zijn we bezig met een partij om op dit gebied samen te werken in bestaande woningen.”

Het gebouw moet de gebruikers helpen bij hun doel op de betreffende locatie.' Wouter Kok, Deerns

7x meer devices dan mensen

Daarna vertelde Richard Vermeulen van Forehand over het toenemende aantal verbonden apparaten ter wereld. “Naar verwachting zijn er in 2020 7 keer meer devices dan mensen. En al die devices hebben een aansluiting met Internet-of-Things­.” Hierbij zorgt de distributeur op het gebied van netwerkcomponenten en -apparaten de bekabeling in de plafonds en de muren. “Onze klanten kunnen kiezen uit centraal en decentraal”, legt hij uit. “Maar een mix is uiteraard ook mogelijk.” Hierbij meldt hij dat een smart building wordt gedragen door het netwerk. “Denk maar eens aan de flexibiliteit, de betrouwbaarheid en de stabiliteit. Het gaat echter niet alleen om de bouwstenen, maar ook hoe ze in elkaar passen.” De ruim 110 aanwezigen beoordeelden het evenement met een 7,7.

Executive People was ook aanwezig bij het evenement en heeft bovenstaande videoreportage gemaakt.

Foto bovenaan: dagvoorzitter Wietse Walinga (links) en Wouter Kok.