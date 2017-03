C2C-Congress Venlo volledig uitverkocht

Het C2C-Congress Venlo is volledig uitverkocht! Van 21 tot en met 23 maart 2017 vindt dit internationaal georiënteerde congres plaats. 600 beslissers op het gebied van C2C ontmoeten elkaar, sluiten nieuwe samenwerkingsverbanden en bouwen verder aan een circulaire omgeving.

Het Cradle to Cradle (C2C) Congress Venlo is bedoeld voor iedereen die meer over C2C wil weten. Tijdens het congres wordt daarom volop kennis gedeeld over dit interessante thema. Naast een exclusief Network Dinner op de eerste dag en de ‘In Practice Congress’ op de tweede dag, geeft een Experience Tour op de derde dag de mogelijkheid om met eigen ogen de kansen te zien van succesvolle implementaties van C2C.

Meer informatie

Meer weten? Bekijk de officiële website van het C2C-Congress Venlo. Daarnaast kunt u rekenen op een verslaglegging van het congres: Duurzaamgebouwd.nl publiceert gedurende het congres enkele artikelen zodat ook thuisblijvers kunnen genieten van content!