'BIM is meer dan virtueel bouwen'

Een cursus BIM werd ontworpen in nauw overleg met het bedrijfsleven en laat zien dat BIM meer is dan virtueel bouwen.

Het uitgangspunt bij de cursus, georganiseerd door Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, is dat informatie eenmalig ontwikkeld wordt en meerdere malen en sneller gedeeld wordt. Dat voltrekt zich met alle disciplines binnen het eigen bedrijf en alle partners in de keten.

Deze hechte vorm van samenwerking vereist de bereidheid en competenties om samen te werken. Ook uniformiteit en standaardisatie vormen onderdelen van dit proces. Vakkennis wordt belangrijker en digitalisering een inspirerende opgave. BIM is in de optiek van deze cursus een metafoor voor informatiemanagement in de bouw.

Lees meer over de cursus en bekijk de mogelijkheden tot inschrijven.