PassiefBouwen Congres 2017 tijdens Building Holland 2017

Het PassiefBouwen Congres 2017 vindt plaats tijdens Building Holland 2017. Sprekers als voorzitter Frank Grootenboer van Stichting PassiefBouwen en Trecodome-directeur Chiel Boonstra maken deel uit van het programma.

Het volledige programma is inmiddels bekend.

8:30u Welcome with coffee

9:00u Mr. Frank Grootenboer, President PassiefBouwen foundation Netherlands

Introduction

9:15u Ing. Zeno Bastian, Passive House Institute Darmstadt Germany.

“Passive is the fastest growing energy performance standard in the world”

9:30u Ir. Chiel Boonstra, directeur en senior-expert Trecodome

“Europese doorontwikkeling van passief renoveren met geïntegreerde prefab elementen”

10:00u Prof. Dr.-Ing. Markus Kuhnhenne, RWTH Aachen University Chair for Sustainable Metal Building Envelopes

"From Energy Efficiency to Sustainable Construction"

10:30u Coffee break

10:45u Ir. Harm Valk, Partner – senior adviseur Nieman Groep B.V.

“Het belang van Passief Bouwen in tijden van BENG en NOM”

11:15u Award ceremony 2016 by Ir. Chris Zijderveld, President of the Award committee.

Several certified Passive projects in 2016 have been nominated for an Award. Two Awards will be issued along with a premier league award.

12:00u The End

Inschrijven voor dit gratis congres is mogelijk via deze link.