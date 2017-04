Madaster Kennedy’s komen bijeen

Een bijeenkomst van de Madaster Foundation vindt plaats op 13 april tijdens Building Holland 2017. De foundation is door Building Holland-partner VolkerWessels uitgenodigd om de bijeenkomst te houden.

De bijeenkomst heeft meer dan een kennismakend karakter. De aanwezigen worden gepolst over hun verwachtingen van de Madaster Foundation en de informatie die van belang is. De actuele status van het platform, de roadmap tot en voorbij 29 september en de eerste ideeën over de governance structuur van de stichting worden verder besproken.

Feestelijk tintje

Verder staat de bijeenkomst stil bij de huidige Kennedy’s en bovenal wordt een feestelijk tintje gegeven aan de ondertekening van de Kennedy brevetten. De opening wordt verzorgd door een directievertegenwoordiger van VolkerWessels.

Ook aanwezig zijn op Building Holland 2017? Dat kan. Registreer u gratis via de website van Building Holland 2017.