Bernard Wientjes versterkt keynote Jan Willem van de Groep

De keynote van Jan Willem van de Groep op 12 april vanaf 15:20 uur op Building Holland 2017 wordt versterkt met Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouw.

Wientjes presenteerde de Bouwagenda, waarin hij pleitte voor een revolutie in de bouw. “In 2050 dienen bijna 7,5 miljoen woningen en bijna 7.000 scholen energieneutraal te zijn. In datzelfde jaar zijn de woonhuizen losgekoppeld van de aardgasleidingen en moeten alle bouwmaterialen hergebruikt worden. Daarnaast moet de komende decennia een groot deel van de riolering vervangen worden. De normale ontwikkeling van techniek en productiviteit is bij lange na niet genoeg om deze doelstellingen te realiseren. Daarom is een echte revolutie noodzakelijk”, liet hij weten.

De keynote van Jan Willem van de Groep en Bernard Wientjes vindt plaats op 12 april vanaf 15:20 uur. Gratis registreren voor Building Holland 2017 is mogelijk via deze link.