Building Holland 2017 geopend!

Voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI opende Building Holland 2017 met een visie op de toekomst. “We moeten in beeld krijgen welke vragen de klant heeft en daar actief concepten op ontwikkelen“, gaf de nieuwe voorzitter van de installateurkoepel aan.

Dat moet volgens hem in co-creaties, waarbij alle ketenpartners actief worden betrokken. “De partners van Building Holland en de bezoekers laten zien dat het speelveld fundamenteel verandert. Zij illustreren het nieuwe denken.” De voorzitter verwacht dat energie en duurzaamheid de ruggengraat worden van de uiteindelijke coalitie.

Ook de installateurkoepel wil een steentje bijdragen aan het nieuwe denken en handelen. “Duurzaamheid wordt de verbindende factor van alle partijen die werken aan de toekomst. Daarbij gaan we steeds meer co-creatie en partnerships. We willen de lat in onze eigen vereniging hoog leggen.”

Hij beschreef ten slotte een gevaar voor partijen die niet meegaan met de vernieuwende visie. “Wie niet bouwt, ontwikkelt of ontwerpt met dit proces in het achterhoofd, neemt een risico voor de eigen bedrijfsvoering. Vind elkaar tijdens dit event en verander de sector.”

Nieuwe manier van omgang met de omgeving

Direct na de openingsspeech van Terpstra vertelde architect Kunlé Adeyemi over een nieuwe manier van omgaan met de omgeving en maatschappelijk ontwerpen. “Ik geef jullie een glimp in de toekomst, beïnvloed door het verleden en uitdagingen van het heden.”

We hebben een tool ontwikkeld om demografische, economische, socio-politieke en andere factoren beter te begrijpen

We willen winst maken, maar hebben ook een sociaal en maatschappelijk bewustzijn. Daarom is het zinvol om de focus te leggen op research, zodat we belangrijke maatschappelijke problemen op de juiste manier kunnen aanpakken. Hij pleit daarbij voor een grotere focus op duurzame ontwikkeling en klimaatverandering.

“Daarvoor hebben we een tool ontwikkeld om demografische, economische, socio-politieke en andere factoren beter te begrijpen. Als architecten kunnen we ons niet meer alleen focussen op design, maar hebben we inzage nodig in deze factoren om er passende oplossingen voor te bedenken.”

Stad versus mens

Hij ziet urbanisatie als een fundamentele verandering van het verleden naar het heden. Een die verder zal zetten naar de toekomst en de grootste vijand kan worden van de mens. “We maken gigantische steden. Dat kan ons parten spelen, zoals in New York tijdens de superstorm Sandy, die de stad platlegde.

Groot interview met Doekle Terpstra

Meer weten over de visie van Doekle Terpstra? Het grote interview is te lezen in de nieuwe uitgave van Building Holland Magazine. Lees dit magazine gratis op DuurzaamGebouwd.nl.