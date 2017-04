Verhagen hoopt op felgroen kabinet

Het thema duurzaamheid kwam relatief weinig terug tijdens verkiezingsdebatten, terwijl het klimaatakkoord van Parijs wel de nodige urgentie vraagt. “Wie zich verdiept in CO 2 -‘uitstoot, weet dat de hoofdroute om dit aan te pakken via de gebouwde omgeving loopt.”

Het komende kabinet wordt volgens Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen groen. Hoe fel de kleur is, vormt nog een vraag. “Poldergroen, slootgroen of juist krachtig groen? Er wordt in ieder geval een groener beleid geformuleerd. De vraag is dan nog wie de plannen gaat uitvoeren om de uitstoot omlaag te brengen.”

Niet alleen de politiek houdt zich de komende tijd bezig met verduurzaming. “Ook de banken moedigen hun klanten aan om stappen te gaan zetten in klimaatverbetering, om te laten zien van een portefeuille die beter dan label C presteert.” Daarnaast ligt er een stevige opgave voor de voeten van de corporaties. “Het betreft 2,4 miljoen huizen. 31% van de complete woningvoorraad is in handen van woningcorporaties. Een kwart heeft label A of label B en driekwart is er slechter aan toe. Dat vereist een enorme investering.”

De tijd dringt, want in 4 jaar moeten er nog 1,5 miljoen woningen energiezuiniger worden. Daarnaast vormt het verduurzamen van de particuliere woonsector een struikelblok. “Het is voor lang niet iedereen financieel haalbaar om zijn eigen huis onder handen te nemen. Je ziet op dit moment de miljarden investeringen die nodig zijn, uitblijven. Het kabinet, gemeenten, bouwbedrijven en andere stakeholders moeten dat samen verbeteren.”

Verhagen noemde daarvoor een concrete oplossing. “Samen met UNETO-VNI en OnderhoudNL stellen we een lijst van duurzame aanbieders samen. Vervolgens komen we met een pakket van advies tot financiering en uitvoering. Dat moet leiden tot verduurzaming zonder zorgen voor bewoners.”

Uitreiking eerste C2C-certificaten

Direct na de presentatie van Verhagen werden de eerste Beton Bewust | CSC-certificaten uitgereikt. De CSC-certificering geeft inzage in de manier waarop een organisatie werkt, binnen de kaders milieuvriendelijkheid en sociale, economische verantwoordelijkheid. Duurzaam Gebouwd-expert Stefan van Uffelen en World Business Council for Sustainable Development vertelde meer over het de harmonisering van CSC en Beton Bewust.

“Sinds 2014 hebben we het FSC-certificering voor beton ontwikkeld. In Nederland is dat opgepakt door VOBN. Met een verantwoorde herkomst keurmerk geef je aan dat je op een verantwoorde manier produceert. Ook de winning is op een verantwoorde manier gegaan, de complete keten is betrokken.”

Volgens Duurzaam Gebouwd-expert en VOBN-directeur Ron Peters zijn er voor zowel opdrachtnemers als –gevers voordelen. Peters: “Het keurmerk beloont de inspanningen voor verduurzaming van beton. Voordeel voor de opdrachtgever is dat het keurmerk opgenomen wordt in de milieulijst MIA en Vamil. Dat betekent een fiscaal voordeel. Het keurmerk wordt waarschijnlijk ook opgenomen in de ImpactLening van de Rabobank. Daarnaast verwachten we een erkenning van het systeem in BREEAM-NL.”

De eerste certificaten zijn voor Nederlandse keurmerkhouders. De bedrijven die de eerste certificaten mochten ontvangen:

Mebin BV (32 certificaten)

CRH – Cementbouw (8 certificaten)

VBI (1 certificaat)

Bosch Beton (1 certificaat)

Orcem - (1 certificaat)

‘Opdrachtgever gelooft bouwproces wel’

Expert op het gebied van logistieke processen en vastgoed Rutger-Jan van Broekhoven van Borghese Logistics vertelde over de interesse van opdrachtgevers in het bouwproces. “Dat geloof hij wel. Hij wil de performance van het gebouw weten. Die vraag vertaal ik naar BIM. Wie dit antwoord hieruit kan halen, is de winnaar van morgen.”

“Wij geven graag een prestatiegarantie af, maar alleen als we vanaf het begin tot en met de exploitatiefase bij een project betrokken zijn.” Dit zei salesmanager Albert van Lohuizen van Brink Climate Systems. “Het voornaamste is dan wel dat alle betrokken partijen alles open op tafel gooien. Pas dan kun je echt stappen zetten. Maar helaas kom ik dit weinig tegen.” Aan het eind van het project vindt hij het van belang van de bewoners naar hun mening te vragen. “Want uiteindelijk zijn zij de baas; voor hen doen we het.”