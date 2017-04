Claudia Reiner wint ABN AMRO Duurzame 50

Claudia Reiner is de winnares van de ABN AMRO Duurzame 50. De vice-voorzitter van UNETO-VNI en directeur van Caris & Reiner leidde de top 3, die verder bestond uit Biense Dijkstra (2) en Thomas Rau (3).

De ABN AMRO Duurzame 50 wordt uitgereikt aan de persoon die over genoeg daadkracht, charisma, contacten en visie beschikt om de gebouwde omgeving te verduurzamen.

“ABN AMRO heeft de ambitie de transitie naar duurzaam vastgoed in Nederland te versnellen”, vertelt Petran van Heel, Sector Banker Bouw van ABN AMRO. “Niet alleen op het gebied van nieuwbouw, maar juist ook bij de verduurzaming van bestaande gebouwen.”

Zichtbaar maken en stimuleren

“Verduurzamen kun je niet alleen, goede partners en het uitwisselen van kennis zijn daarbij essentieel. Jong en oud kan daar een steentje bijdragen. Dat moeten we zichtbaar maken én stimuleren. De ABN AMRO Duurzame 50 Award en de ABN AMRO Young Professional Award sluiten daar naadloos op aan. We zijn dan ook trots dat we deze awards vandaag mogen uitreiken”, aldus Van Heel.

‘Dit voelt als een Oscar’

Dit jaar bestond de vakjury uit onder anderen Marc Hopman, Natalie Hofman, Maarten Vermeulen en Maxime Verhagen. Door de ABN AMRO Duurzame 50 te winnen vormt Claudia Reiner de juryvoorzitter van de verkiezing van volgend jaar. Reiner kreeg de prijs overhandigd door Jan Willem van de Groep en gastvrouw Pernille La Lau. “Als je je al jaren bezighoudt met verduurzaming voelt dit als een Oscar”, liet zij weten over de winst. Ze prees daarna Building Holland als integraal platform. “Dit is een van de eerste podia waar de verbinding wordt gelegd tussen alle disciplines. We moeten de verbinding maken naar maatschappelijke waarde.”

Young Professional Award

Nieuw dit jaar was de Young Professional Award, die werd uitgereikt aan de meest veelbelovende toekomstige groene leider. Mede-oprichter Suze Gehem van De Groene Grachten won de eerste editie van deze kersverse verkiezing. Ze maakte haar passie voor duurzaamheid meteen concreet. “Over een aantal weken is de eerste all electric studentenvereniging van Nederland een feit”, aldus Gehem over de prijs.

ABN AMRO Duurzame 50

Houd de website van de ABN AMRO Duurzame 50 in de gaten om meer informatie over de verkiezing van volgend jaar. Bekijk ook de Twitter-account van Building Holland om reacties te lezen over de ABN AMRO Duurzame 50.