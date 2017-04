Leegstand van de toekomst: parkeergarages

Onbezette parkeergarages is de leegstand van de toekomst. Wanneer consumenten gewend raken aan autonome voertuigen geven zij langzaam maar zeker het bezit van auto’s op. “Dat is slechts een kwestie van tijd. Het gebeurt al”, zegt ontwikkelaar Vincent Taapken (zie foto).

De crisis is volgens stadsontwikkelaar Vincent Taapken van New Industry Development voorbij. “Maar we moeten oppassen dat het ons niet belemmert. We kunnen spreken van een stilte voor de storm, met grote issues als bevolkingsgroei, verstedelijking, digitalisering, mobiliteit en klimaatverandering die zich aandienen.”

Autobezit opgeven: gezondere binnensteden

Zo neemt mobiliteit toe, zodanig dat wegen dichtslibben en vertragingen tot vele uren oplopen. “De oplossing daarvoor is niet om nieuwe wegen aan te leggen. Onderzoek wijst uit dat het maken van nieuwe wegen namelijk het bezit stimuleert. Het duurt niet lang voor een kersverse weg weer volledig vol zit en de vertraging – en de economische schade hierdoor – weer oploopt.” Autobezit opgeven betekent minder vertraging en zorgt voor gezondere binnensteden. “Automobielbedrijven werken eraan om meer groen in de steden te krijgen. De volgende stap is de ultieme mobiliteit: autonomous vehicles, die volledig zelf rijden. Zelfrijdende auto’s worden de ultieme chauffeurs, maar we moeten de weerstand tegen gebruik in plaats van bezit wegnemen.”

Nieuwe leegstand: parkeerplaatsen

In plaats van een parkeergarage met kantoren erboven worden gebouwen hospitality onderdelen. “De nieuwe leegstand is parkeren. Stop direct met het maken van parkeerplaatsen, want we hebben er al te veel.” Hij geeft nog een advies mee aan de bouw- en vastgoedsector, voor het ontwerp van gebouwen. “We moeten opdrachtgevers opvoeden en dwingen. Mijn pleidooi is dan ook aan beleggers en overheden om hier actiever op in te zetten.”

Transitie verbonden met crisis

Volgens professor socio-economische transities Derk Loorbach van Erasmus Universiteit ligt er een enorme veranderopgave, die de bouw en industrie veel kansen biedt. “Iedere crisis is onlosmakelijk verbonden met een transitie. Het gaat namelijk om fundamentele veranderingen op bijvoorbeeld cultureel gebied. Het huidige regime heeft echter de crisis gebruikt om sterker te terug te komen.” Loorbach vertelt dat we denken niet omgaan met disruptieve veranderingen om te kunnen gaan. “We bewijzen vaak echter het tegenovergestelde: Niemand had bijvoorbeeld 10 jaar geleden kunnen voorzien dat we vandaag allemaal met smartphones rondlopen. De huidige energietransitie is inmiddels op kleine schaal aanwezig, nu moeten we gaan opschalen.” Hij merkt dat veel sectoren vragen om radicale veranderingen.

Belang van bereikbare steden

“En de bouw en industrie kan de transitie versnellen in die andere ketens, bijvoorbeeld door radicaal te stoppen met fossiele brandstoffen en over te stappen op duurzame energievoorziening. Daarnaast weet ik dat voor het nieuwe kabinet bereikbare steden een belangrijk onderdeel wordt. Hierbij speelt de energietransitie ook een belangrijke rol.”