Van Gijzel: ‘Maak ruimte voor experimenten’ 

“In potentie is de regio Amsterdam-Rotterdam-Eindhoven-Dortmund-Stuttgart de rijkste ter wereld. We organiseren het alleen niet.” Dit zegt Rob van Gijzel (zie foto), oud-burgemeester van Eindhoven, op Building Holland 2017.

Van Gijzel beschouwt de 21e eeuw als de eeuw van de stad. “Over een paar jaar bevindt 80% van de wereldbevolking zich in steden, in mega-cities. Alle bestaande systemen – zoals het vervoer – zijn dan echter achterhaald.”

Laat regels en wetten los voor experimenten

Hoewel er nieuwe systemen nodig zijn, merkt hij dat er geen open innovatie in de bouwsector plaatsvindt. “In de technologiesector gebeurt dat bijvoorbeeld wel, in de pre-competitieve fase. Ik vind dat de bouwsector haar regels en wetten moet loslaten om ruimte te maken voor experimenten.”

Vermogen om waarde te creëren

Aan het eind van de middag vertelt systeeminnovator Arash Aazami van Kamangir dat 9,2 miljoen mensen wereldwijd in landen wonen met een beperkte toegang tot energie. “Dat betekent dat ze de helft van de tijd bezig zijn om zich in hun energiebehoefte te voorzien en dus niet kunnen werken aan de verbetering van hun kennisniveau. In mijn ogen is energie namelijk het vermogen voor mensen om arbeid te verrichten en zo waarde te creëren.”

Millennialang zonder fossiele energiebronnen

Volgens Aazami hebben we millennialang zonder fossiele energiebronnen geleefd. “Met deze fossiele bronnen hebben we tijd gewonnen, maar ook kennis ontwikkeld over de manieren om aan energie te komen. Wij zijn slimmer geworden en gaan deze kennis toepassen om op een duurzame manier aan energie te komen.” Hierin ziet hij onder meer de regio sub-Sahara als leidend. “Deze landen slaan een fase over. Door het ontbreken van een bancaire infrastructuur betalen ze daar bijvoorbeeld al contactloos, terwijl wij daar nog niet aan toe zijn.”