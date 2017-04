Green Tie Gala 2017: 'Meer podium voor Young Professionals'

Claudia Reiner won tijdens het Green Tie Gala 2017 de ABN AMRO Duurzame 50. De vice-voorzitter van UNETO-VNI en directeur van Caris & Reiner leidde de top 3, die verder bestond uit Biense Dijkstra (2) en Thomas Rau (3).

Gastvrouw Pernille La Lau opende het gala, met een korte terugblik naar enkele visies die eerder op de dag de revue passeerden. “Het viel me op dat diverse sprekers ervan overtuigd zijn dat we hard op weg zijn naar een duurzaam ontwikkel-, productie- en realisatieproces, maar de bewoner wordt nog niet meegenomen. Het wordt tijd dat we oplossingen gaan bedenken die maatschappelijk relevant zijn”, luidde zij de feestelijkheden in.

Voormalige premier van België Guy Verhofstadt verzorgde een keynote. Hij liet grenzen vervagen in zijn verhaal over een energieneutraal Europa in 2050. “Diverse crisissen wakkeren een grotere focus op duurzaamheid aan”, aldus de oud-premier. “Problematiek omtrent immigratie, veranderende zorgbehoeften en het revitaliseren van krimpgebieden zorgen ervoor dat bouw- en vastgoedsector verder inzet op toekomstbestendige oplossingen.”

‘Het goede voorbeeld geven’

Managing director Mark van Rijt van ABN AMRO liet daarna weten waarom de bank zich verbindt met de ABN AMRO Duurzame 50. “De zaal zit vol met koplopers en die wil je stimuleren”, legde Van Rijt uit. “Ook willen wij het goede voorbeeld geven. Dat doen we onder andere met ons circulaire paviljoen.” Dit experiment voltrekt zich aan de Zuidas. “Hierdoor krijgen we meer kennis om onze klanten nog beter van dienst te zijn.”

Meer podium voor jonge professionals

Naast de ABN AMRO Duurzame 50 werd dit jaar voor het eerst de Young Professional Award uitgereikt. Sector Banker Bouw Petran van Heel van ABN AMRO legt uit waarom de award in het leven werd geroepen: “Jonge professionals moeten een net zo groot podium hebben als de ABN AMRO Duurzame 50.” De gelukkige winnaar van de prijs was Groene Grachten-directeur Suze Gehem.

‘Dit voelt als een Oscar’

Vice-voorzitter Claudia Reiner van UNETO-VNI kreeg de prijs overhandigd door Jan Willem van de Groep en gastvrouw Pernille La Lau. “Als je je al jaren bezighoudt met verduurzaming voelt dit als een Oscar”, liet zij weten over de winst. Ze prees daarna Building Holland als integraal platform. “Dit is een van de eerste podia waar de verbinding wordt gelegd tussen alle disciplines. We moeten de verbinding maken naar maatschappelijke waarde.”

De avond werd afgesloten met een netwerkborrel onder begeleiding van Glennis Grace en EVE. Daarna betraden DJ Jan Willem van de Groep en DJ Woud Janssen het podium en zorgden voor een energieke houseset.