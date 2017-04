Congres belicht revolutie van biobased bouwen

De bouwkolom gaat met de overgang van een lineaire naar een circulaire economie ingrijpend veranderen. Alle ogen richten zich op biobased bouwen, een van de hoekstenen van de circulaire bouweconomie. Over biobased bouwen organiseren het vakblad Stedebouw & Architectuur en het Centre of Expertise Biobased Economy van Avans Hogeschool op 12 mei in De Koepelhal in Tilburg het congres The Biobased (R)evolution.

Wat zijn de gevolgen van biobased bouwen voor processen, materialen, en architectuur en wat betekent deze transitie voor het rendement van ondernemingen? Centraal staat ook de vraag hoe biobased bouwen vanuit de marge doorbreekt naar mainstream.

Taskforce voorzitter Bernard Wientjes spreekt vanuit de Bouwagenda over de noodzaak van circulair bouwen en de rol van biobased bouwen. Architect Paul de Ruiter gaat in op het ontwerp van het bijna 100 procent biobased kenniscentrum Biobased Economy in Oosterwolde. Een panel met Michiel Haas, architect Ro Koster, Peter Fraanje, NVTB, Sander Holm, BAM, buigt zich onder leiding van dagvoorzitter Atto Harsta over actualiteit in biobased bouwen en hoe de bouw zich klaar kan maken voor deze pijler van circulair bouwen.

Naast het plenaire programma, bestaande uit best practices en keynotes, zijn er twee rondes parallelsessies. Daarnaast is er een expositie van biobased materialen te bewonderen. Het congres vormt de afsluiting van het internationale event Ecoweek. Gedurende de week gaan 150 studenten uit de hele wereld op verschillende locaties in Tilburg aan de slag met biobased bouwen. Studenten presenteren tijdens het congres in pitches van enkele minuten hun projecten.

Meer informatie over het congres en de mogelijkheid om aan te melden vindt u op de officiële website van The Biobased (R)evolution. Ook vindt u hier meer informatie over het dagprogramma.