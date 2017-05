Congres over bevlogenheid in de bouw

Het New Builders Congres op 7 juni in Gebouw055 in Apeldoorn verwelkomt spreker Bas Kodden, die een presentatie geeft over bevlogenheid.

Daarnaast vertellen een aantal New Builders hoe zij ‘Het Nieuwe Bouwen’ in de praktijk brengen. Er is een groepsdiscussie gepland, waarin professionals elkaar scherpen en verder brengen in de toepassing van dit gedachtegoed.

Het programma is als volgt:

15.00-15.30 uur Ontvangst

15.30-16.00 uur Welkom door dagvoorzitter Govert-Henk Mijnders/ Enkele New Builders aan het woord.

16.00-16.45 uur Presentatie door Bas Kodden

16.45-17.30 uur Groepsdiscussie o.l.v. Govert-Henk Mijnders

17.30-18.30 uur Afsluiting met aansluitende de netwerkborrel (inclusief live muziek)

Over Bas Kodden

Bas Kodden is een schrijver, spreker en onderzoeker op het gebied van leiderschap, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Hij is bijzonder geïnteresseerd in het onderwerp ‘bevlogenheid’. Voordat Bas onderdeel werd van Nyenrode Business Universiteit, was hij bijna zijn hele loopbaan actief als ondernemer.

Word een held

Na 12,5 jaar zijn organisaties te hebben geleid, droeg hij in 2010 de onderneming over om wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten, boeken te schrijven en jonge, ambitieuze studenten te coachen naar toekomstig leiderschap. Dat zijn de nieuwe HELD’en in zijn ogen: Hoog Energieke Leidingnemende Doeners, die vol vitaliteit en toewijding zelf invulling geven aan hun eigen toekomst. Sinds het verschijnen van zijn internationaal gepubliceerde #1 Bestseller ‘Word een HELD’, wordt Bas door veel bedrijven gevraagd om een bijdrage te leveren aan bevlogenheid in teams en organisaties. Kortom, om van talenten HELD’en te maken!