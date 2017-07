'Bouwen voor de eeuwigheid is ouderwets'

Sneller, kosten efficiënter, flexibeler en ronduit beter bouwen. Een industrieel bouwproces kan deze elementen dichterbij brengen. “We richten onze werkmethodieken anders in en innoveren aan de hand van lessons learned in andere industrieën.”

De wereld verandert snel, evenals wensen van gebouwgebruikers. “Die willen elke gewenste locatie op welk moment dan ook gebruiken, voor diverse doeleinden”, vertelt PLEK-voor directeur Jeroen Troost tijdens Duurzaam Gebouwd Op Locatie: Industrieel Bouwen in de RDM te Rotterdam. “Daarnaast willen mensen ook weer naar mooie, kleine plekjes. Er komen kleinere huishoudens en die hoeven geen groot gebouw te hebben.” Ook het bouwen voor de eeuwigheid begint aan populariteit af te nemen. “Dat is ouderwets. In plaats daarvan moeten we veel flexibeler gaan bouwen en moeten we een radicaal andere benadering aanhouden als we met gebouwen omgaan. Door nomadisch te bouwen krijgen we eindelijk een alternatief voor de klassieke lineaire bouwcultuur.”

Van rigide naar dynamisch

Ook de Oirschotse bouwer De Meeuw bouwt het liefst flexibel en circulair. “Wij geloven in aanpasbare huisvesting en focussen ons dan ook op vastgoed dat tijdelijk wordt neergezet”, laat marketingmanager Dennis Bol van De Meeuw weten. Er is een grotere vraag naar aangepaste woonvormen, levensloopbestendigheid en data-infrastructuur die decennia meekan. “Een dynamische vraag verdient een dynamische oplossing. Daarom verandert het vastgoed mee als de behoefte verandert. Als het gebouw beter kan worden ingezet op een andere locatie, dan verplaatsen we het, zoals bij zorggebouw tanteLouise.” Veel bouwdelen van dit zorggebouw hebben eerder deel uitgemaakt van andere zorgprojecten. “Door dynamisch vastgoed in te zetten bereid je je voor op de toekomst”, besluit Bol.

Daarbij is het een discussiepunt of de bouw- en vastgoedsector zich wel kan voorbereiden op de dag van morgen. Innovaties gaan razendsnel en daarop anticiperen is uitdagend. “Onze vastgoedvoorraad kan tegenwoordig gemaakt worden door robots”, vertelt co-founder Wessel van Beerendonk van Studio RAP. De studio laat al enkele jaren in de praktijk zien wat er mogelijk is op het gebied van innovatieve architectuur en industriële fabricage. “We ontwierpen en engineerden het eerste door robots gefabriceerde gebouw van Nederland, de SkilledIn Office. Dit gebouw omvat 130 vierkante meter en omvat een kantoor, presentatieruimte, en een trainingscentrum.” Op dit moment werkt de studio aan een ‘Circular Experience’ voor het circulaire paviljoen Circl van ABN AMRO. “Verder zijn we natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe projecten die de verbeelding prikkelen. Hoewel we op dit moment nog niet actief zijn in de woningbouw, is dat zeker iets waar we op termijn naar kunnen kijken.”

Goedkoop en hoog volume

Juist bij renovatie of nieuwbouw van woningen is een belangrijke bijdrage te leveren aan de vermindering van broeikasgassen. “Het is dan ook logisch dat we bij andere industrieën spieken om onze eigen processen te optimaliseren”, vertelt manager marketing en innovatie Bas Boom van De RuwBouw Groep. “Zo moeten we op de bouwplaats van creëren naar assembleren.” Hij vraagt daarbij om goed te kijken naar IKEA en de manier waarop zij haar werkmethodes heeft ingericht. “IKEA heeft 1 centrale producent, kan goedkope producten aanbieden als gevolg van schaalvoordelen, heeft een centrale marketing en sales en kan een hoog volume leveren. Zetten we dat af tegen de bouw- en vastgoedsector, dan maken we daar voornamelijk met veel lokale producenten dure producten in een laag volume met hoge distributiekosten.” Hij roept dan ook op om de keten te integreren. “Ga voor lange termijn samenwerkingsverbanden en zoek naar standaardisatie.”

Na de presentaties konden deelnemers tijdens een rondleiding door het Innovation Dock de diverse ontwerpen en creaties bewonderen van onder andere Studio RAP. De dok huivest allerlei innovators binnen allerlei vakgebieden, waaronder de bouw- en vastgoed en ICT. Bekijk voor een impressie van deze dok de foto’s op ons Flickr-account.