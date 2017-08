Kennissessie veilig vastgoed en gezonde gebruikers      

Duurzaam Gebouwd-partner NeVaP organiseert op donderdag 7 september aanstaande een kennismiddag. Het World Port Center in Rotterdam is de locatie voor deze inspiratievolle sessie.

De middag wordt mede mogelijk gemaakt door NeVaP-lid KWK Huisvestingsregisseurs en bevat een gevarieerd programma. De middag is verdeeld in twee kennissessies. De eerste kennissessie bevat het volgende programma:

12.00 – 13.00 uur: Ontvangst met ontbijtbuffet

13.00 – 13.10 uur: Welkomstwoord door Jeroen van Kessel, directeur en huisvestingsregisseur bij KWK en lid NeVaP Innovatie Lab Technologie, moderator van kennissessie 1

13.10 – 13.30 uur: Pitch 1: Asset management perspectief: ‘Verantwoordelijkheid en zorgplicht van de assetmanager, waar gaat het mis?’

13.30 – 13.50 uur: Pitch 2: Wet- en regelgevingsperspectief: ‘De zorgplicht vanuit het perspectief van de wetgever

13.50 – 14.10 uur: Pitch 3: Veiligheidsrisico perspectief voor woningen: ‘Integraal veiligheidsrisicomanagement in de praktijk’

14.10 – 14.30 uur: Pitch 4: Veiligheidsrisico perspectief voor kantoren en winkels: ‘Integraal inzicht in technische, functionele staat en wettelijk verplichte keuringen

14.30 – 15.00 uur: Interactief gedeelte onder leiding van Jeroen van Kessel, moderator

De tweede kennissessie bestaat uit de volgende programmaelementen:

15.00 – 15.30 uur: Ontvangst deelnemers kennissessie 2

15.30 – 15.40 uur: Welkomstwoord door Johan Smit, senior consultant asset- en onderhoudsmanagement bij RPS en vice-voorzitter NeVaP Innovatie Lab Technologie

15.40 – 16.10 uur: Presentatie 1: ‘Risico inventarisatie en scenario ontwerp van gedrag van tegenstanders’

16.10 – 16.40 uur: Presentatie 2: ‘Security-management en risicobeheersing voor kantoren, winkelcentra en woningen

16.40 – 17.10 uur: Presentatie 3: ‘Veiligheid in de praktijk bij de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond’

17.10 – 17.30 uur: Interactief gedeelte onder leiding van Johan Smit, moderator

17.30 – 19.00 uur: Warm buffet

Voor NeVaP leden zijn er geen kosten verbonden aan deelname aan dit event. Overige belangstellenden betalen € 199,00 exclusief btw. U kunt zich aanmelden tot en met dinsdag 5 september aanstaande via deze link. Bij no-show zijn wij genoodzaakt om een bedrag van € 99,00 exclusief btw per persoon in rekening te brengen.

Bekijk het volledige programma en lees meer informatie over de kennissessie in deze .pdf.