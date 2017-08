Event focust op burgerinitiatieven en lokale overheid

Op 12 september aanstaande vindt een bijeenkomst plaats van De Levende Stad. Het thema van de middag is ‘Kleinschalige burgerinitiatieven en lokale overheid’.

De bijeenkomst bouwt verder op het vorige event, dat als thema ‘De werkelijke behoefte’ had. Deelnemers stonden stil bij de behoefte geformuleerd vanuit bewonersperspectief en vanuit de ogen van een adviesbureau. Hierbij stonden flexibelere woningen en meer eenpersoonshuishoudens centraal.

Dit keer gaan de aanwezigen in op hoe de leefomgeving bijdraagt aan onze basisbehoeften. Daarbij verdiepen de deelnemers zich in de behoeften van de burger en hoe deze kunnen leiden tot succesvolle initiatieven.

Het programma van de middag ziet er als volgt uit:

15.00 Inloop met koffie en thee

15.30 Welkom en stand van zaken ‘de Levende Stad’ - Elma van Beek

15.45 Inleiding op het thema door de dagvoorzitter

15.50 Verhaal ‘Noordse Park’ Utrecht - initiatiefnemer Robbert van Vliet

16.20 Pauze

16.40 Verhaal ‘Vrijstaat Keppel’ - initiatiefnemer Peter Steverink

17.10 Discussie en gedachtewisseling onder leiding van de dagvoorzitter

17.30- 18.30 Afsluiting door de dagvoorzitter, dan borrelen en netwerken

De locatie van het event is IMOSS in de Wagenwerkplaats, Soesterweg 300B in Amersfoort. Indien u netwerkdeelnemer van De Levende Stad bent, is de bijeenkomst vrij toegankelijk. Neemt u nog geen deel aan het netwerk, maar wilt u het event wel bijwonen? Dan betaalt u per persoon € 10 als tegemoetkoming in de kosten. Aanmelden verloopt via een e-mail adres > info@delevendestad.nl.