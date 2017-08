Internationale innovaties tonen toekomst van duurzame energie

Het evenement ‘The Business Booster’ zoomt in op de toekomst van duurzame energie en innovaties op dit gebied. Het programma bestaat onder andere uit pitching sessies, presentaties over innovatieve oplossingen voor de gehele keten en productshowcases.

Video: impressie van The Business Booster 2016

Het 2-daagse internationale event vindt plaats op 25 en 26 oktober in Amsterdam. Grote bedrijven en 160 start-ups krijgen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Opinieleiders presenteren over de nieuwste trends in de energiesector.

Tientallen innovaties duurzame energie

Er zijn tientallen Nederlandse innovaties te ontdekken gedurende de The Business Booster. Zo kunnen gemeenten kennismaken met een digitale boiler die warmte geproduceerd door datacentra recyclet en gebruikt om water te verwarmen. Corporaties kunnen ernaar uitkijken om de innovatie ‘Eco-Touch’ te bekijken, een slimme energiemanager die het energieverbruik in huizen verlaagt. Ook slimme mobiliteitssystemen als de Hydrogen recharging station, een oplaadbaar waterstofstation, passeren de revue.

“We zien ecosystemen van start-ups, grote bedrijven en toezichthouders samenwerken om nieuwe mogelijkheden voor de consument op de markt te brengen”, vertelt professor Henry Chesbrough op UC Berkeley. Diverse Duurzaam Gebouwd-partners nemen deel aan de The Business Booster, waaronder ABB en ENGIE. Meer informatie over The Business Booster leest u op de officiële website van het event.