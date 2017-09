Gevels en brandveiligheid onder de aandacht

Gevels en brandveiligheid staan centraal op het gelijknamige seminar dat op 28 september plaatsvindt. Duurzaam Gebouwd-partner DGMR organiseert het seminar en zet experts binnen het vakgebied op het podium.

Tijdens het symposium, dat plaatsvindt bij Cinemec in Ede, wordt duidelijkheid verstrekt over brandveilige gevels. Experts geven antwoord op vragen als ‘Waar moet je op letten?’ en ‘Wat zegt de regelgeving over brandover- en doorslag, gedrag van (combinaties van) materialen en geveldetaillering?’. Ook de praktijk komt aan de orde.

Het programma bestaat uit visies van specialisten van DGMR en van de brandweer. Om 13.00 uur start het plenaire programma met vijf korte presentaties, gevolgd door een forumdiscussie. De bijeenkomst sluit om 17.00 uur met een borrel.

Volledige programma en inschrijven

Aanmelden verloopt via een online inschrijfformulier. De investering voor een deelname bedraagt € 60 per persoon. Bekijk ook het volledige programma.