Event brengt salderingsregeling onder de aandacht 

Het lectoraat Meet- en Regeltechniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen organiseert op 13 oktober een themamiddag. Centraal onderwerp is ‘De Saldering Voorbij’.

Op dit moment kunnen consumenten tegen gunstige tarieven stroom terug leveren. Op lange termijn is dit niet te handhaven, omdat deze salderingsregeling leidt tot kosten in het energiesysteem. De salderingsregeling blijft in ieder geval tot 2023.

Diverse experts binnen het vakgebied verzorgen de presentaties gedurende de middag. Zo staan onder andere lector meet- en regeltechniek Aart-Jan de Graaf van HAN en director consulting services energy & utility Jos Siemens van CGI op het podium.

Volledige programma en inschrijven

Het volledige programma en het inschrijven voor de themamiddag vindt plaats op de website van HAN. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De locatie voor de bijeenkomst is het Powerlab/One op IPKW in Arnhem. Meer informatie vindt u op de website van de HAN.