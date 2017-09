Programma Next Co-Motion bekend

Het programma voor Next Co-Motion, dat op 12 oktober aanstaande in het CIC Rotterdam wordt gehouden, is bekend.

Gedurende de middag komen toepassingen en kansen voor digitalisering in de woningbouw naar voren. 10 insiders praten deelnemers in 2,5 uur bij. Een greep uit de sprekers:

De 3D betonprinter van Cybe Construction was al actief in Dubai en gaat nu in de woningbouw,

Op Woonconnect kiezen huurders renovatie-opties en weten meteen wat het kost,

De drones van Aeroscan halen woninginformatie op zonder bewoners lastig te vallen,

The Form Foundation baseert design op parametrisch ontwerp ondersteund met algoritmes,

De robots van Voorbij spugen per dag gevels uit voor 5 woningen,

White Lioness Technologies ontwikkelde software om klantkeuze, logistiek en productie met elkaar te verbinden.

Diverse relevante onderwerpen passeren de revue, waaronder de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie om objecten in 3D-scans te herkennen en de kansen van big data om processen rondom vastgoed en beheer te optimaliseren.

Daarnaast komen robotisering, 3D-printing, BIM en augmented reality aan bod. Het programma start om 16.00 uur en om 18.00 uur vindt het laatste programmaonderdeel plaats. Hieronder vindt u de uitgebreide beschrijving van het programma:

16.00 Vertrekpunt – opening van het programma

16.10 The Next Co-Motion – mogelijkheden en voorspellingen door koplopers

17.30 Discours – gesprek tussen publiek en koplopers

18.00 Fuel – pizza-drinks-talks in venture-cafe

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie vindt u op de website van Next Co-motion. Bekijk ook een data-kaart van digitalisering in de woningbouw.