Duurzaam Gebouwd-expert spreekt op event over digitalisering

Duurzaam Gebouwd-expert Paul van Pelt spreekt tijdens Next Co-Motion, een event waarbij digitalisering in de woningbouw naar voren komt.

In bovenstaande film gaat Van Pelt in op hoe zijn organisatie inzet op digitalisering. “WoonConnect is een digitaal platform waar op bewoners zelf met hun huis kunnen spelen”, vertelt hij. “Ze kunnen zien wat er gebeurt als je isoleert, dubbel glas of andere duurzaamheidsmaatregelen doorvoert. Je kunt meteen zien wat het kost en wat het je oplevert in je energierekening.” Op Next Co-Motion laat zijn organisatie zien hoe dit in de praktijk eruitziet.

Eerder publiceerden we al het programma van het event. 10 insiders praten deelnemers in 2,5 uur bij. Een greep uit de sprekers en inspiratie die bezoekers opdoen:

De 3D betonprinter van Cybe Construction was al actief in Dubai en gaat nu in de woningbouw,

Op Woonconnect kiezen huurders renovatie-opties en weten meteen wat het kost,

De drones van Aeroscan halen woninginformatie op zonder bewoners lastig te vallen,

The Form Foundation baseert design op parametrisch ontwerp ondersteund met algoritmes,

De robots van Voorbij spugen per dag gevels uit voor 5 woningen,

White Lioness Technologies ontwikkelde software om klantkeuze, logistiek en productie met elkaar te verbinden.

