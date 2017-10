Innovatief grondstoffenhergebruik bekroond met award

De ABN AMRO Innovation Challenge Award 2017 is gewonnen door New Horizon Urban Mining. Mark van Rijt van ABN AMRO reikte de prijs uit gedurende het Green Buildings Congres van Duurzaam Gebouwd-partner CFP Green Buildings.

New Horizon richt zich op het creëren van meerwaarde uit afvalstromen door de vrijgekomen grondstoffen opnieuw te gebruiken. De geldprijs van de award werd door New Horizon gedoneerd aan een goed doel dat zich inzet tegen Non-Hodgkin lymfoon. De tweede, derde, vierde en vijfde prijs gingen naar respectievelijk Parhelion, SpeedComfort, Octo, en Global Green Buildings.



In totaal deden meer dan 40 start ups mee aan de Innovation Challenge en dongen mee naar de award. Dagvoorzitter Bram Adema vond de kwaliteit hoog. “De kwaliteit van de innovaties is indrukwekkend. Zowel vernieuwing, impact, schaalbaarheid en bewezen rendement bieden veel potentie voor de toekomst”, oordeelde hij over partijen die meededen aan de uitdaging.

Naast de diverse innovaties stond ook kennisdeling centraal. Daarvoor had het Green Buildings Congres verschillende sprekers uitgenodigd, waaronder ABN AMRO-CEO Kees van Dijkhuizen, meteoroloog Reinier van den Berg en technologiefuturist Randall van Poelvoorde.

Duurzame investeringstool

De organisatie van het Green Buildings Congres 2017 lag in handen van CFP en ABN AMRO. De partijen zijn tevens verantwoordelijk voor de uitrol van de ABN AMRO Duurzame Investeringstool. Dit geeft inzicht in het energielabel en mogelijke energiesprongen die gebouweigenaren kunnen maken. Daarnaast geeft de tool weer welke maatregelen als ledverlichting, isolatie en zonnepanelen mogelijk zijn en wordt integraal voorberekend wat de investering kost.

ABN AMRO heeft zich als doel gesteld om in 2030 al het onroerend goed dat zij financiert en haar eigen kantoren op energielabel A te hebben. Via de Duurzame Investeringstool kunnen gebouweigenaren nu het heft in handen nemen en voor verduurzaming gaan.