Verkoop kaarten voor Duurzaam Gebouwd Congres gestart

De kaartverkoop voor het Duurzaam Gebouwd Congres op 1 februari 2018 in het Cultuurgebouw in Hoofddorp is gestart. Op de website van het Duurzaam Gebouwd Congres bestelt u vanaf nu eenvoudig uw kaarten.

Het Duurzaam Gebouwd Congres op 1 februari 2018 staat in het teken van een aardgasloze voorraad en een duurzame energietransitie. De top van de bouw- en vastgoedsector is gedurende deze dag aanwezig om zich over de veranderingen naar aardgasloze wijken te buigen. Ga met honderden andere professionals in gesprek en kom tot nieuwe samenwerkingen om de opgave in te vullen!

Kaarten bemachtigen

Er zijn slechts 500 plaatsen beschikbaar tijdens deze editie van het Duurzaam Gebouwd Congres. Als u aanwezig wilt zijn, raden wij u aan om tijdig uw kaart te bemachtigen.