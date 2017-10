Aardbevingsbestendig verduurzamen in Groningen

Op korte termijn moeten Groningse woningen aardbevingsbestendig worden. Om de inzet op verduurzaming in deze regio te versnellen vindt op 20 oktober in BuildinG te Groningen het ProGETonE-symposium plaats.

Sprekers als nationaal coördinator Hans Alders van Groningen en gedeputeerde Nienke Homan van Groningen gaan in op de kansen en uitdagingen voor de bouw- en vastgoedsector rondom het aardbevingsbestendig maken van Groningen.

Organisator ProGETonE richt zich op het constructief versterken van woningen in verband met de aardbevingsproblematiek en het energieneutraal maken. 22.000 Groningse woningen moeten seismisch gecontroleerd worden en een duurzame bestemming krijgen. De ervaringen uit deze projecten kunnen onder andere ingezet worden voor andere (inter)nationale projecten. Naast Groningen zijn er een aantal regio’s in de EU – waaronder grote gebieden in Italië, Griekenland waar de woningen aardbevingsbestendig moeten worden.

Seismisch versterken en duurzaamheid

Het event vindt plaats op 20 oktober in BuildinG in Groningen. Beoogde doelgroepen zijn overheidsinstanties, energieleveranciers, woningcorporaties, bouwers, financiële instellingen en huiseigenaren. Alle stakeholders die met seismisch versterken en duurzaamheid te maken hebben behoren tot deze doelgroepen. Inschrijven verloopt via deze link.