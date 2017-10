‘Salderingswet houdt innovatie rond smart grid tegen’

Auteur: Tim van Dorsten

Samen met onder meer Stedin, KPN en Heijmans onderzoekt technologiebedrijf ABB de mogelijkheden van een smart city. “Met onze module Smart Energy Management (SEM, zie bovenstaande infographic) kunnen bewoners hun wasmachine laten draaien als de energiekosten laag zijn. De salderingswet houdt verdere innovatie op dit gebied echter tegen.”

Dit liet Ron van de Beek van ABB weten, tijdens Vakbeurs Energie in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. In de salderingswet staat dat particulieren, die zonnepanelen op hun dak hebben, voor het leveren van stroom aan het energienet evenveel krijgen, als ze betalen voor de stroom die ze afnemen. En dat blijft zo tot 2023, zo heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken afgelopen juli besloten. Al heeft het nieuwe kabinet in het regeerakkoord de ambitie geformuleerd om vanaf 2020 een terugleversubsidie in te voeren.

Systeem werkt met en reageert op data

Met de energiemanager SEM biedt ABB een integraal systeem voor opwekking, opslag, gebruik en aansturing, dat reageert op real-time data. Hierdoor zijn de elektrische en de klimaatinstallatie goed op elkaar afgestemd. Deze module stemt de duurzaam verkregen energie vanuit de warmtepomp en de zonnepanelen zo optimaal mogelijk op het verbruik af.

“De SEM-module kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een wasmachine pas werkt als de energie goedkoop is”, legde Van de Beek uit. “Hij monitort alle energiestromen, slaat ze op en communiceert met alle aangesloten apparaten.”

Noodzaak voor batterij?

De data die hieruit komt, kan de gebruiker inzetten om een energieprestatievergoeding te krijgen. “Maar de salderingswet biedt bewoners geen noodzaak om een batterij te gebruiken om de duurzaam opgewekte energie op te slaan. Overdag wekken ze energie op, maar ’s avonds gebruiken ze deze pas. Financieel merken zij geen verschil of dit zelf opgewekte energie is of het van het net komt.”

De contanter met batterijen van Est-Floattech, die bij het Nederlandse legerkamp in Mali stond.

Desondanks melden steeds meer partijen zich op het gebied van smart grids. Zo levert Est-Floattech mobiele batterijen aan schepen en onderzoekt het de mogelijkheden op land voor zijn batterijserie Blue Elephant. “Door verschillende batterijen aan elkaar te koppelen had het Nederlandse legerkamp in Mali ’s avonds geen dieselgeneratoren nodig”, lichtte business development manager Walter van der Pennen toe. “Overdag wekten zonnepanelen energie op, die werd opgeslagen in deze batterijen. ’s Avonds werkten alle elektrische apparaten op deze duurzaam opgewekte energie.”

Stadsverwarmingen in aardgasvrije wijken

Ook Thermaflex speelt in op de komst van aardgasvrije wijken met het Flexanet. Dit is een flexibele kunststof leiding, waarmee ze een straat of een wijk in korte tijd van een stadsverwarmingsleiding kan voorzien. De basis van dit net is het flexibele, voorgeïsoleerde kunststof leidingsysteem Flexalen, waarvoor dit installatiebedrijf het Cradle to Cradle-certificaat Silver heeft ontvangen.

Dunne spouwplaats met betere isolatie

Niet alleen het duurzaam opwekken van energie speelt steeds meer een belangrijke rol, ook isoleren is van belang. Met zijn nieuwe serie Kooltherm K100 behaalt Kingspan een lambdawaarde van 0,018 W/mK. “We zijn niet alleen trots op deze lage waarde, maar ook op de geringe dikte”, vertelde business development manager Ronald Penning. “Zo is onze Spouwplaat K108 slechts 75 mm, waar minerale glaswol 131 mm dik is. Dit betekent dat gebouwen dunnere muren krijgen en het vloeroppervlak dus groter wordt.”

CO 2 -gas als koudemiddel in warmtepomp

Coolmark toonde trots de behaalde gelijkheidsverklaring van adviesbureau Nieman voor de lucht-waterwarmtepomp Q-ton. “Deze pomp werkt met CO 2 -gas als koudemiddel”, liet salesmanager Huibert Baak weten. “Deze verklaring helpt ons om deze pomp in grotere hoeveelheden te kunnen verkopen. Zo kunnen woningcorporaties voor de Q-ton kiezen om de gewenste EPC-waarde te behalen. Daarnaast helpt het bouwbedrijven en opdrachtgevers om het BREEAM-certificaat Excellent te behalen.”

De Q-ton beschikt over een tweetrapscompressor, die de roterende en scrolltechnologie combineert. “Hierbij gebruikt deze pomp de buitenlucht om warm tapwater te leveren.” De koelingsspecialist richt zich hiermee vooral op grootgebruikers, die regelmatig warm tapwater nodig hebben. “Denk hierbij aan verzorgingshuizen, hotels, appartementencomplexen en restaurants.”

Regelklep voor ventilatiesystemen

Ook ventilatiespecialist Duco richt zich met zijn noviteit Intelli Air Valve (iAV) op grootgebruikers, zoals gestapelde woningen, scholen, kantoren en utiliteitsgebouwen. Deze intelligente regelklep voor de ventilatiesystemen zorgt voor een efficiënte luchtafvoer binnen het volledige gebouw, in combinatie met een (drukgestuurde) dakventilator. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een draadloze communicatie op te zetten met elektronisch gestuurde ventilatieroosters. De iAV is beschikbaar is 4 uitvoeringen: CO 2 , Vocht, Toilet en Sensorless.

De Vakbeurs Energie vond van 10 tot en met 12 oktober plaats in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Illustratie bovenaan: de werking van SEM.