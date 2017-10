Studiereis over warmtenetwerken Denemarken

De studiereis ‘Warmtenetwerken Denemarken’ brengt professionals in contact met netwerkorganisaties, producenten en Deense overheid.

Deense ontwikkelingen rondom warmtenetten en distributie staan centraal gedurende de trip. Gedurende de reis komen onder andere de laatste ontwikkelingen, kansen en initiatieven onder de aandacht.

Succesvolle netwerken aanleggen

Deelnemers aan de reis komen erachter hoe de Denen op verschillende schaalniveaus succesvolle warmtenetwerken aanleggen. De studietrip is vooral interessant voor netbeheerders, lokale overheden of andere betrokkenen bij warmtenetwerken.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Bob Brandjes via dit e-mail adres of Bart van de Velde via dit e-mail adres. De reis vindt plaats van donderdag 9 november tot en met vrijdag 10 november 2017. De kosten bedragen €1095,- p.p. Boek voor 1 oktober 2017 en betaal slechts € 995,-. All -in en exclusief BTW.