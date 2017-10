Terugblik: corporatie loopt op kop en ontvangt award

We blikken terug naar de winst van woningcorporatie Eigen Haard, die gedurende het Duurzaam Gebouwd Congres 2016.

Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2016 werd voor het eerst deze prijs uitgereikt. De award werd in het leven geroepen door FSC Nederland, Klimaatverbond Nederland, Wereld Natuurfonds en Duurzaam Gebouwd. Doel van de award is om meer aandacht te genereren voor koplopers in de corporatiesector die stappen zetten op klimaatgebied en dit willen delen.

“Eigen Haard werd tot winnaar uitgeroepen vanwege haar visie op duurzaamheid en uitgewerkte concrete ambities”, vertelde jurylid John Mak van W/E adviseurs. “Doel van Eigen Haard is om 99% van de gebruikte materialen te hergebruiken en om alle woningen in 2050 energieneutraal te maken. Ze doen dat niet alleen maar werken met professionals en met bewoners samen.” De aanmoedigingsprijs ging tijdens het congres in Almere naar corporaties ‘thuis, De Kernen en Woningstichting Den Helder.

Vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards

Dit jaar bundelen abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd hun krachten en introduceren de geheel vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards. De vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards worden uitgereikt tijden het Duurzaam Gebouwd Congres op 1 februari 2018. Naast de categorie ‘Meest duurzame project’ bevat de award ook de categorieën ‘Meest duurzame woningcorporatie’, ‘Meest duurzame gemeente’ en een ‘Publieksprijs’. Bent u dus betrokken bij het duurzaamste bouwproject van Nederland? Pak dan nu uw kans en schrijf u in voor de Duurzaam Bouwen Awards!

Inschrijven voor de Duurzaam Bouwen Awards

