Bert Melles keynotespreker tijdens Duurzaam Gebouwd Congres

Directeur Bert Melles van abcnova verzorgt een keynote tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres. Eerder maakte Duurzaam Gebouwd al bekend dat voorzitter Marnix Norder van Aedes, vereniging van woningcorporaties en wethouder John Nederstigt van gemeente Haarlemmermeer.

Melles spreekt regelmatig op congressen en is als commissaris verbonden aan twee woningbouwcorporaties. Met abcnova wil hij de volgende stap zetten: op weg naar de mooiste projecten op internationaal niveau. Houd de website van het Duurzaam Gebouwd Congres in de gaten om het volledige programma te bekijken.

Bert Melles van abcnova

Abcnova bundelde tevens als een van de vier partijen de krachten om de vernieuwde Duurzaam Bouwen Awards op te zetten. Het is op dit moment nog mogelijk om in te schrijven voor deze awards, die in diverse categorieën (waaronder meest duurzame project en meest duurzame woningcorporatie) wordt afgegeven.

Op de website van het Duurzaam Gebouwd Congres en in bovenstaande video ontdekt u de forse uitdagingen voor gemeenten en wethouders omtrent #VanGasLos.