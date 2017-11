Marnix Norder keynotespreker tijdens Duurzaam Gebouwd Congres 

De eerste keynotespreker is bekend voor het Duurzaam Gebouwd Congres op 1 februari 2018 in het Cultuurgebouw te Hoofddorp. Voorzitter Marnix Norder van Aedes, vereniging van woningcorporaties, verzorgt een presentatie tijdens het plenaire programma. Hierin wordt de Woonagenda toegespitst: #VanGasLos naar CO 2 -neutraal in 2050.

Foto door: Robert Tjalondo

Norder vervult sinds 1 januari 2017 de rol van voorzitter van de vereniging van woningcorporaties. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring in het openbaar bestuur en was in de periode 1996 tot 2014 actief in de politiek. Daarnaast was Norder tot december 2015 ambassadeur en voorzitter van het Expertteam Eigenbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

