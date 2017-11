'Garantieplan brengt toprelaties naar stand'

Een garantieplan voor partners van Building Holland zorgt voor totale ontzorging in het uitnodigingstraject. Uit een interview met Building Holland-directeur Richard Klein wordt de meerwaarde van het plan duidelijk voor alle partners van het event.

“We nemen partners mee in de aanloop van het uitnodigingstraject en zorgen dat ze maximaal rendement halen uit hun deelname”, geeft Klein aan. Wie meedoet aan het plan, kan rekenen op minimaal 300 persoonlijke uitnodigingen voor relaties. “Dat verzorgen wij. Het enige dat we hiervoor nodig hebben, is een aangeleverd adressenbestand. Als garantie geven we dat we hiervan minimaal 10% converteren naar bezoeker. We nodigen deze relaties persoonlijk uit en noteren wanneer deze relatie het liefst wil langskomen op de stand van de partner.”

Het uitnodigen van relaties kost beursverantwoordelijken traditiegetrouw veel tijd. “Dat weten we en dat begrijpen we ook. Je hebt als professional geen of weinig tijd om zelf een uitnodigingstraject op te starten. Daarom reiken wij je de hand, zodat je zonder moeite drie dagen lang een goed gevulde stand hebt, met de juiste personen.” De hoge kwaliteit van bezoekers blijft voor Building Holland een belangrijk focuspunt. “Dat willen we ook in 2018 doorzetten.

Eenvoudige ontmoeting met relaties

Om een ontmoeting op de stand van de partner nog eenvoudiger te maken, noteert Building Holland het tijdstip waarop de relatie op de stand wil langskomen. “Hierdoor weet een partner waar hij aan toe is. Met deze gegevens vertellen we partners wanneer de bezoeker komt en kan hij zich tijdig voorbereiden op een gesprek met een toprelatie.” Na het gesprek gaat de klant de beursvloer op en komt hij hopelijk in contact met andere interessante partijen. “Dat is een win-win. De bezoeker heeft in zijn achterhoofd dat hij op jouw uitnodiging in contact komt met relevante en hoogwaardige partijen. Dat gevoel en die verbinding is natuurlijke uitermate waardevol.”

Richard Klein, directeur Building Holland

Gesprek met impact

Naast de persoonlijke uitnodiging is er de mogelijkheid om ongelimiteerd adressen aan te leveren. “Ook hiervoor geldt een Non Disclosure Agreement (NDA), zodat onze partner weet dat we niets anders met deze adressen doen dan de uitnodiging. Deze mailing versturen we namens de deelnemers, zodat de bezoeker direct weet wie hij kan benaderen op de vloer.” Klein is overtuigd van de effectiviteit van het traject. “Building Holland zorgt voor hoogwaardige bezoekers, waarvoor de partner enkel een adressenbestand hoeft aan te leveren. We maken het je makkelijk om een gesprek met impact te houden op je stand. Dat moet menig partner als muziek in de oren klinken.”

Bent u Building Holland-partner en wilt u gebruikmaken van het garantieplan? Kom naar een van de kick-off meetings en hoor meer over dit unieke plan.