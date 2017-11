Wie nomineert u voor de ABN AMRO Duurzame 50 2018?

Op 18 april 2018 vindt de zevende editie van de ABN AMRO Duurzame 50 plaats. De winnaar mag zich de meest invloedrijke en meest duurzame persoon van 2018 binnen de bouw- en vastgoedsector noemen. De prijs die hierbij hoort, een cheque ter waarde van € 5.000, gaat naar een goed doel dat de winnaar kiest.

Foto: de top 10 van de ABN AMRO Duurzame 50 2017

De ABN AMRO Duurzame 50 is de jaarlijkse thermometer betreffende duurzaamheid in de bouw en vastgoedsector in Nederland. De lijst weerspiegelt wat er het afgelopen jaar is gebeurd op het gebied van duurzaamheid. Ieder jaar vraagt de vakjury, ditmaal onder leiding van 2017-winnares Claudia Reiner, zich af wat de belangrijkste vraagstukken en trends zijn en welke mensen daar het meest aan bijdragen.

Wie zijn de koplopers, maken meters, zetten de agenda, werken samen en brengen creativiteit en vernieuwing in? Wie zijn die mensen die over genoeg daadkracht, charisma, contacten, kennis en visie beschikken om de gebouwde omgeving ook echt duurzamer te maken?

Green Tie Gala

Op 18 april 2018 wordt de ABN AMRO Duurzame 50 uitgereikt tijdens het Green Tie Gala op Building Holland, exclusief voor de top van de bouw- en vastgoedsector.

Nomineer nu!

Nomineer een collega, klant, opdrachtgever of bekende uit uw netwerk om mee te dingen naar de winst van de ABN AMRO Duurzame 50. Wie maakt er volgens u de meeste impact bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving? Nomineer tot 1 maart 2018 uw favoriet op de website van de ABN AMRO Duurzame 50.