'Hoe je kunt verdienen aan verduurzaming van kantoren'

De volgende editie van het EETcafé vindt plaats op woensdag 13 december. De organisatie van het evenement is in handen van Kantoor vol Energie.

Tijdens het EETcafé delen professionals van INNAX, BAM Energy Systems, AMRED en BLOC hun ervaringen met data-diensten, nieuwe businessmodellen en de relatie met de financiële sector. Joost Straat van Innax vertelt hoeveel energie een kantoor met zijn gebruikers nu echt nodig heeft. Kim Wortel van BAM Energy Systems en Stef Weekers van AMRED laten weten wie er geld verdienen met het creëren van gezonde kantoren.

Het realiseren en het samen optrekken staat centraal tijdens het informele en inspirerende EETcafé. “Als rode draad daarom de vragen hoe energieneutraal als doelstelling bestendigd kan worden en hoe er voor gezorgd kan worden dat het niet bij afwachten blijft”, laat Duurzaam Gebouwd-expert Wytze Kuijper weten. “Uiteindelijk willen we allemaal een comfortabele, gezonde en energiezuinige werkomgeving hebben: een Kantoor vol Energie.”

Aanmelden EETcafé

Het EETcafé van woensdag 13 december vindt plaats in Oranjerie Hydepark in Doorn. Het programma start om 16:00 uur (inloop vanaf 15:30) en eindigt om 18:00 uur. Na afloop kan er onder het genot van eten en drinken tot 20:00 uur genetwerkt worden. De toegang voor het EETcafé is gratis, maar aanmelden is verplicht. Aanmelden verloopt via deze link.