Deadline voor Duurzaam Bouwen Awards nadert

De Duurzaam Bouwen Awards staan in de schijnwerpers tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres op 1 februari 2018. De inschrijving voor de awards sluit op 1 januari 2018. Nog iets minder dan twee weken te gaan om in te schrijven voor de prestigieuze awards.

Eerder blikten we al terug op wat de awards brachten aan de winnaars van de meest duurzame gemeente, het duurzaamste project en de meest duurzame corporatie. Inschrijven of voordragen kan voor de volgende categorieën:

Meest duurzame project (Inschrijven)

Meest duurzame woningcorporatie (Inschrijven)

Meest duurzame gemeente (Inschrijven)

Ook de criteria zijn bekendgemaakt op de website van de Duurzaam Bouwen Awards. Een greep:

Bij de inzending is ‘integrale duurzaamheid’ met aantoonbaar resultaat zichtbaar.

De inzending moet motiverend en inspirerend zijn. Hierbij moet de inzender ook een actief communicatie, educatie en/of marketingbeleid voeren.

De inzending moet opschaalbaar, herhaalbaar en betaalbaar zijn.

Inschrijven voor Duurzaam Bouwen Awards

Inschrijven voor de Duurzaam Bouwen Awards gaat eenvoudig via de officiële website. De inschrijving voor de Duurzaam Bouwen Awards sluit op 1 januari 2018. Dat betekent dat u nog iets minder dan twee weken heeft om u in te schrijven voor de prestigieuze awards in drie categorieën.