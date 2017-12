Duurzaam Bouwen Awards: de jury tipt

De afgelopen tijd hebben we onder andere aandacht aan de noodzaak en de kansen die samenhangen met een deelname aan de Duurzaam Bouwen Awards.

We hadden interviews met twee van de juryleden: Jos van Dalen van het ministerie van BZK en Robert Koolen, voorzitter Beleidsadviescommissie Duurzaamheid Bouwend Nederland. Van Dalen en Koolen gaven in deze interviews tevens tips voor partijen die zich in willen schrijven om mee te dingen naar de awards.

“Besteed aandacht aan de inzending”, vindt Van Dalen. “Je kunt geen prijs winnen zonder ook een inzending de aandacht te geven die het verdient.” Daar sluit Koolen zich bij aan. “Probeer inzicht te geven in de manieren waarop het project goed scoort, waarom het bijzonder is ten opzichte van de concurrentie”, noemt hij als belangrijke voorwaarde voor succes. “Verder hoor ik graag waarom een project meer is dan een eenmalige pilot en wat de sector ervan kan leren en reproduceren.”

Last call: inschrijven voor Duurzaam Bouwen Awards

Inschrijven voor de Duurzaam Bouwen Awards is mogelijk tot 31 december 2017. Bekijk de website van de Duurzaam Bouwen Awards voor de details.