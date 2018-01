520 koplopers op Duurzaam Gebouwd Congres

Het Duurzaam Gebouwd Congres op 1 februari 2018 in het Cultuurgebouw te Hoofddorp is uitverkocht. In totaal zijn 520 professionals uit de bouw- en vastgoedsector aanwezig om de volgende stap te zetten binnen het centrale thema #VanGasLos.

De afgelopen tijd kon het congres op grote belangstelling rekenen en schreven 520 professionals met verschillende disciplines zich in. Daarmee is de top van de bouw- en vastgoedsector vertegenwoordigd vanuit corporaties, gemeenten, bouwers en andere specialismen. Er is een reservelijst ingericht, bij afmeldingen is het mogelijk voor potentiële bezoekers om alsnog een ticket aan te schaffen.

Zowel de regionale, provinciale als de landelijke opgaves omtrent het thema #VanGasLos staan tijdens het congres centraal. Zo vertelt wethouder John Nederstigt over hoe Haarlemmermeer van het gas af kan. Dagvoorzitter Inge Diepman interviewt gedeputeerden Jack van der Hoek en Joke Geldhof van provincie Noord-Holland over de kansen in de provincie met betrekking tot de energietransitie. Ook de focus van de Bouw- en Woonagenda op #VanGasLos krijgen de nodige aandacht, door respectievelijk Claudia Reiner en Marnix Norder.

Naast het inhoudelijk programma vinden er in totaal 37 workshops plaats. Diverse aspecten van de energietransitie, waaronder bewonerscommunicatie, het ontwerpen van de woonomgeving van de toekomst en het aandeel van de circulaire economie in gasloos wonen komen naar voren. Sprekers als Harm Valk, John Bouwman, Ingrid Giebels en Stefan van Uffelen staan op de diverse podia.

Bekijk alle informatie over het inhoudelijk programma en de beschikbare workshops op DuurzaamGebouwdCongres.nl.