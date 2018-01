Internet of Things maakt impact

Stel je voor: na een kantoordag rijd je naar huis en kom je in een file terecht. Je slimme thermostaat registreert dat je 20 minuten later aankomt en stelt het verwarmen of koelen nog even uit. Wanneer je je eindelijk door de file hebt geworsteld, parkeer je je elektrische auto op de oprit. Je auto en het gebouwbeheersysteem communiceren met elkaar en zorgen dat de duurzame energieopwekking optimaal is.

Je loopt naar de voordeur, die automatisch opengaat vanwege het contact met je smartphone. Op dat moment is het al een comfortabele temperatuur in de woning, want je klimaatsysteem kent je verwachte aankomsttijd. Terwijl je onderweg naar huis was heeft je koelkast vanwege een gebrek aan verse groente nog snel een bestelling geplaatst bij een lokale supermarkt. Een laaghangende zon dreigt je woning binnen te dringen, maar de zonwering registreert dit en gaat automatisch naar beneden.

IoT maakt impact

Internet of Things (IoT) maakt bovenstaande situatie mogelijk. IoT maakt een impact op processen, op ons leven. Het fenomeen geeft de doorslag in het ontwerp en inrichten van slimme steden. De komende tijd buigt de bouw- en vastgoedsector zich over de implementatie van IoT in smart buildings, het verzamelen van data en het optimaliseren van (energie)management met deze gegevens.

‘Technologie die de wereld op zijn kop gaat zetten’

