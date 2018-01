‘Goed werkende wifi belangrijk voor Internet of Things’

Auteur: Tim van Dorsten

“Voor goed werkend facilitair management is een goed werkende wifi nodig. Maar slechts 50% van de medewerkers is tevreden over zijn internetverbinding, zo blijkt uit onderzoek van Censuswide.” Dat vertelde Tycho Burgerhoff van Comsave tijdens Vakbeurs Facilitair.

“Zorg voor een ‘Office Building Internet Management’-systeem en biedt daarbij wifi als een service aan. Iedere huurder hoeft dan niet voor zijn eigen internetverbinding te zorgen. Als er namelijk veel verbindingen zijn, vechten die meestal tegen elkaar om bandbreedte en dat komt de sterkte van de wifi-signalen niet ten goede”, liet hij weten.

Steeds meer producten aan internet koppelen

Volgens hem speelt een goede wifiverbinding een belangrijke rol bij Internet of Things. “Steeds meer producten beschikken over de mogelijkheid om ze aan het internet te koppelen. Een gebouwbeheersysteem kan echter alleen goed functioneren dankzij een goede internetverbinding.”

In een gebouwbeheersysteem kunnen onder meer cv-ketels worden opgenomen. Deze mogelijkheid biedt Numan & Kant, met zijn meet- en regeltechniek. “Wij zijn gespecialiseerd in totaaloplossingen voor klimaatinstallaties in gebouwen”, vertelt directeur Paul Numan. “Wij bieden onze oplossingen merk-onafhankelijk aan. We hebben dus geen afspraken met één bepaald bedrijf, maar bieden een oplossing aan die in onze ogen het best bij de vraag van de klant past.”

Zonwering en parkeerbeleid

Ook Lumadesq maakt voor zijn nieuwste zonwering gebruik van een draadloze internetverbinding. Op een lcd-scherm kan de gebruiker instellen op basis van lichtinval wanneer deze zonwering naar beneden gaat. In totaal kan 1 zogeheten trafokast 12 zonweringen besturen.

Daarnaast biedt Brickyard de mogelijkheid om kentekens in hun onlinesysteem OfficePark in te voeren. Dit helpt om het parkeerprobleem in grote steden tegen te gaan en zorgt voor een optimale klantervaring: de slagboom opent namelijk direct op basis van het kenteken. Zo worden bezoekersplaatsen eenvoudig vooraf gereserveerd en mag iedereen vrij parkeren op het hele terrein. Als het ingestelde maximum is bereikt, gaat de slagboom niet meer open.

Data gebruiken om duurzame keuze te maken

In dit groeiende belang van data speelt het verhaal een grote rol, vond Mick Walvisch van Ondernemers Collectief Duurzame Mobiliteit. “Aan de hand van data kun je mensen stimuleren om de duurzame keuze te maken. Zo heeft de gemeente Rotterdam bij slecht weer gekozen voor de zogeheten ‘groene golf’ voor fietsers. Als het regent, hoeven fietsers zo min mogelijk te wachten voor de verkeerslichten. Zo probeert deze gemeente goed gedrag te stimuleren.”