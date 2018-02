‘CO2-neutraal als doel, van gas los als middel’

Auteur: Tim van Dorsten

“Hou één doel voor ogen en ga daarvoor.” Hiervoor pleitte Aedes-voorzitter Marnix Norder, tijdens zijn presentatie op het Duurzaam Gebouwd Congres over #VanGasLos.

Volgens Norder lopen de woningcorporaties voorop in de verduurzaming en hebben ze de beste plannen. “Zeker in vergelijking met huiseigenaren en particuliere verhuurders. Daarbij hebben alle corporaties de opdracht gegeven om met een stappenplan te komen tot een CO 2 -neutrale woningvoorraad. Hierop gaan we ook benchmarken.”

Om hiertoe te komen, zijn investeringen op lange termijn nodig. “Maar om de juiste beslissingen te nemen, is wel één vast doel nodig. Dat is CO 2 -neutraal in 2050. En gebruik daarbij van gas los als middel.”

Lokaal verschillende oplossingen

Dit sloot aan bij de mening van Hans Coenen van Gasunie, die in zijn pitch voor het 10-punten expertplan benadrukte om liever te spreken over ‘van aardgas los’. Dit beaamde Jack van der Hoek, gedeputeerde van provincie Noord-Holland. “Lokaal zijn er verschillende oplossingen nodig om tot hetzelfde doel te komen.” Dit vond ook zijn collega Joke Geldhof: “Het is niet: one size fits all.”

Meer aandacht voor energiebesparing

Ook Bert Melles van abcnova zag het belang om te stoppen met gasaansluitingen in gebouwen. “Dit past niet in ons CO 2 -beleid en ons Groningen-beleid.” Hij wilde echter wel waarschuwen voor een te snelle omslag naar all-electric. “In vergelijking met woning met een gasaansluiting is een all-electrichuis 2 maal zo duur in gebruik. Dit kan zorgen voor weerstand bij Henk en Ingrid. Daarom is het goed om veel aandacht te besteden aan het besparen van energiegebruik, in de vorm van isolatie.”

Duurzaam Bouwen Awards

Na zijn presentatie reikte Melles de Gouden Kikker uit aan waterschap Zuiderzeeland. De jury van de Duurzaam Bouwen Awards had haar verduurzaamde Waterschapshuis verkozen tot meest duurzame project. “Zuiderzeeland heeft niet alleen het gebouw duurzaam gerenoveerd, maar ook in de hele organisatie verduurzaming ingebed”, lichtte Wim Hazeu namens de jury toe.

Eerder ontving de Eindhovense woningcorporatie ‘thuis de WOCO25 uit handen van Robert Koolen. “Deze corporatie heeft zichzelf doelen gesteld en behaald”, verklaarde Koolen. “Als eerste corporatie heeft ze een woningvoorraad met een gemiddeld energielabel B.”

Aan het eind van de plenaire sessie mocht het publiek uit alle genomineerden het beste project kiezen. Deze publieksprijs ging naar Patch22: een multifunctioneel en flexibel nieuw gebouw in Amsterdam.