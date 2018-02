‘Olympische Spelen voor duurzaam bouwen in regio Amsterdam’

Auteur: Tim van Dorsten

“Iedere Nederlander vindt dat we van gas los moeten.” Met deze woorden opende wethouder John Nederstigt van de gemeente Haarlemmermeer zijn presentatie tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2018.

“En met uw kennis kunnen we dit aanpakken”, sprak Nederstigt de aanwezigen toe. “De komende jaren organiseren we in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de Olympische Spelen voor duurzaam bouwen. We hebben namelijk als opgave om 230.000 woningen te bouwen. Wie pakt de handschoen op en gaat voor het podium?”

Overheid kan duurzaam tandje hoger

Niet alleen de marktpartijen, maar ook de overheid kan een tandje hoger, gaf hij toe. “We beschikken over een gezamenlijke inkoopkracht van € 60 miljard. Voor dit bedrag kunnen we bijvoorbeeld wc-papier kopen, maar ook meer duurzame bouwprojecten aanbesteden.”

Volgens Nederstigt gebeurt dit laatste overigens al in de MRA-regio. “Hier vinden dagelijks nieuwe initiatieven plaats om bij te dragen aan de energietransitie, waaronder de bewoners in Lisserbroek en het cradle-to-cradle bedrijventerrein Park2020. Hierdoor ben ik ervan overtuigd dat economie en ecologie goed samengaan.”

Barrière weg om #VanGasLos te gaan

Even daarvoor hadden dagvoorzitter Inge Diepman en Duurzaam Gebouwd-directeur Wietse Walinga het congres geopend. “Het ‘van gas los gaan’ barst uit zijn voegen van de actualiteit”, vond Diepman. Dit beaamde Walinga. “Door de aangepaste wetgeving is de barrière weg om niet vangaslos te gaan. Mijn advies voor vandaag is dan ook: ‘praat niet alleen met elkaar, maar ga vooral doen!”

Nederland Parijs-proof maken

Volgens Claudia Reiner speelt de bewoner hierbij een belangrijke rol. Als vicevoorzitter van de installateurskoepel UNETO-VNI maakt ze ook deel uit van de Taskforce Bouw. “De Bouwagenda hebben we gevormd met 52 partijen met als doel om Nederland Parijs-proof te maken. In 2050 willen we een energieneutrale, circulair gebouwde omgeving hebben. Als voornaamste opgave moeten we bewoners hierin meenemen en de overlast zo veel mogelijk beperken.”

Ze toonde zich kritisch over het regeerakkoord van kabinet-Rutte III. “Dit is het groenste regeerakkoord ooit”, gaf ze toe. “Maar met 50.000 gasloze nieuwbouwwoningen per jaar komen we er niet. Geen enkele nieuwbouwwoning mag nog een gasaansluiting hebben. En de grootste opgave ligt op renovatiegebied, met 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen met een gasaansluiting.”

Meest duurzame gemeente

Tussen de presentaties door overhandigde Woonbron-topman Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen, als juryvoorzitter van de Duurzaam Bouwen Awards, de Circulaire Ring aan de gemeente Haarlemmermeer als meest duurzame gemeente. “Dit is vooral te danken aan de integraliteit”, liet hij weten. Overigens was hij ermee eens dat het niet de goede schijn had dat Nederstigt in de jury zag. “Hij was er niet bij toen we uit de 3 genomineerden de meest duurzame gemeente kozen, maar dit moeten we de volgende keer anders doen.”