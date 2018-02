Schiedam als Zuid-Hollandse proefgemeente voor gasloze wijken

Auteur: Tim van Dorsten

De gemeente Schiedam wil de wijken Groenoord en Nieuwland gasloos maken. Een warmtenet geldt hierbij als voorkeursoplossing, zo vertelde wethouder Duurzaamheid Patricia van Aaken (zie foto) tijdens Duurzaam Gebouwd Congres.

“We hebben voor de wijken Groenoord en Nieuwland gekozen, omdat hier relatief veel corporatiewoningen staan: zo’n 12.000”, liet Van Aaken weten tijdens een van de vele workshops. “Daarom hebben we vorig jaar de Green Deal Aardgasvrije Wijken getekend, samen met onder meer de provincie Zuid-Holland, Eneco en Stedin. Samen onderzoeken we de komende jaren hoe we deze wijken aardgasvrij kunnen maken.”

Verduurzamen samen met bewoners

Hierbij heeft ze de bewoners van begin af aan betrokken. “Dat is erg belangrijk. Door goed met hen te communiceren, weten we welke zorgen zij hebben. Zo wilde een bewoners weten of koken met inductie wel ongevaarlijk is.”

Deze Zuid-Hollandse gemeente wil sowieso verduurzamen samen met de bewoners. Dat blijkt uit de website Schiedamdoetduurzaam.nl. “Dankzij deze site kan iedereen ons bereiken om gezamenlijk Schiedam te verduurzamen. Als extra’tje hebben we hierdoor meer interactie met de inwoners gekregen.” De naam heeft Van Aaken expres gekozen. “Het gaat niet alleen om de verhalen, we moeten het ook doen.”

Kokken zorgt voor veel fijnstof

Tijdens een andere workshop vertelden Wouter Borsboom van TNO en André Meesters van VLA over gezondheid in een woning. Want Iers onderzoek blijkt dat een gasloze woning niet automatisch een gezonde woning is. “Sterker nog”, vertelde Meesters. “Uit Iers onderzoek blijkt dat na een woningrenovatie de hoeveelheid fijnstof in een woning is gestegen. Dat komt met name door het koken.”

Weinigen zijn zich hiervan bewust, zo komt naar voren uit onderzoek van Motivaction. “We nemen aan dat de lucht goed is, maar dat is niet zo. En dat terwijl een luchtdichte woning een goed werkend ventilatiesysteem vereist en andersom.”

90% ventilatiesystemen functioneert niet

Volgens Borsboom voldoet 90% van de ventilatiesystemen in woningen echter niet. “Of het geluid staat te hard of de ventilatie werkt niet goed”, wist Borsboom. “Het best is om de ventilatiecapaciteit in een woning met 30% te verhogen. De kookafzuiging moet 300 m3 per uur zijn. Daarnaast dient het geluid van de installatie maximaal 25 dB te zijn. En blijf dit monitoren om zeker ervan te zijn dat de woning over een gezond binnenklimaat beschikt.” Overigens is inductiekoken volgens hem niet de oplossing. "Slechts een deel van de fijnstof komt door het gas."