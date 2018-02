Bedrijven in gevelproducten weten weg met duurzaamheid

Auteur: Gerrit Tenkink

Wil je als bedrijf serieus genomen worden en vooral ook toekomstbestendig zijn, dan kun je niet om het milieu heen. Op de beurs ‘Gevel 2018’ was dat duidelijk te merken. Fabrikanten en leveranciers van gevelelementen en aanverwante artikelen, zoals isolatiematerialen, bevestigingsmaterialen, lijmen en schroeven weten de weg met duurzaamheid.

De organisatie van Gevel had naast de 130 exposanten een interessant nevenprogramma samengesteld. Ook beursmanager Martijn Carlier zag een grote diversiteit en veel onderwerpen voorbijkomen. “Brandveiligheid, afwegingen tussen traditionele en nieuw materialen, BENG, nul-op-de-meter, gebouwgeïntegreerde energieopwekking en circulair ontwerpen en bouwen. Het was allemaal aanwezig en de uitdaging is om van dat alles een aantrekkelijke, gedetailleerde gevel te maken.”

Groene gevel zorgt voor mooi effect

Want naast al deze ‘groene’ uitdagingen blijft uitstraling natuurlijk ook van belang. Het oog wil immers ook wat. Een mooi voorbeeld wat een gevel met een gebouw kan doen, is te zien aan de pleinzijde van het gemeentehuis in Heerhugowaard (zie foto bovenaan). Daar realiseert Colt International dit voorjaar samen met Semper Greenwall een nieuwe ‘shadowgreen’ zonwering in combinatie met een geïntegreerde verticale beplanting.

De keuze voor de beplanting is van groot belang: de temperaturen aan zo’n gevel kunnen gedurende de dag snel oplopen. Christiaan Bakker, Sempergreen

Colt-salesmanager Marc de Winter en Christiaan Bakker van Sempergreen verzorgden samen een lezing over dit project. “De glazen gevel van het pand zorgde voor een onwerkbare situatie door warmteoverlast en verblinding. Wij hebben met Shadowglass-zonwering en de verticale tuin van Semper Greenwall een oplossing gevonden”, legde De Winter uit. Bakker vulde aan: “De keuze voor de beplanting is van groot belang en niet zo eenvoudig als het lijkt: de temperaturen aan zo’n gevel kunnen behoorlijk variëren en gedurende de dag snel oplopen. Bovendien luistert de vochthuishouding vrij nauw. Die wordt geregeld met behulp van sensoren. We hebben in Heerhugowaard gekozen 70% wintergroen en 30% zomergroen. Zo is er sprake van variatie in de seizoenen. Voor groene gevelbeplanting moet een ophangsysteem worden aangebracht dat 25 kilo per m2 kan dragen.” Naast de uitstraling wijst Bakker op de milieuvriendelijk aspecten, zoals het CO 2 vastleggen en de plek die het groen biedt aan insecten en vogels.

Inbraakwerende, wind- en waterdichte deur

Op de stand van Venster Techniek is de aanloop groot. Het bedrijf presenteerde op de beurs de probleemloze VTS Door. Kees Riemers: “Deze deur is wind- en waterdicht en inbraakwerend. Daarnaast blijven alle functies behouden bij een kromtrekkende deur van 8 millimeter, dit voorkomt warmte- en dus energieverlies. De aannemer kan deze deur zelf op de bouw plaatsen. Deze deur is geschikt voor nieuwbouw-, maar ook voor renovatieprojecten.”

Hernieuwbare grondstof zorgt voor CO 2 -opslag

De medewerkers op de stand van de Vereniging Strobouw Nederland merken dat er nog veel onbekendheid en vooral veel vooroordelen zijn met betrekking tot dit biobased isolatiemateriaal. “Stro zorgt voor CO 2 -opslag en is een doorlopend hernieuwbare grondstof. Voor de productie van 1 m2 stro in een passiefhuis is 33 keer minder energie nodig dan voor de productie van dezelfde oppervlakte polystyreen. Bovendien zorgt stro voor een gezond en behaaglijk binnenklimaat. Je kunt het afwerken met hout, leem of kalk, zowel binnen als buiten. Als je stro droog verwerkt en tegen regen en vocht beschermt, heeft het een levensduur van meer dan 100 jaar. Diverse projecten waarin het stro is verwerkt, hebben dat al bewezen.“

PV-gevelpanelen vormen gebouwschil

Interessant is ook het verhaal dat Klaas Deuten vertelt op de stand van Texel4Trading. Dit bedrijf presenteert deze beurs pv-panelen voor aan de gevel. “Dit product is vooral interessant voor nieuwbouw. Het pv-paneel vormt de schil. Het is dus niet een extra paneel dat je voor de bestaande gevel plaatst. Je hoeft immers niet te investeren in een ander gevelmateriaal. We kunnen elk denkbaar design ontwerpen in elke denkbare kleur, al is een donkere kleur natuurlijk wel het meest interessant in verband met de energieopbrengst. De energieopbrengst van een donker paneel is op dit moment nog zo’n 30% minder dan van de reguliere panelen, maar deze verschillen worden steeds kleiner. En de prijs, als je die terugrekent naar vierkante meters, ligt nog 30% boven het reguliere paneel. Daar staat tegenover dat je met deze panelen aan de gevel als bedrijf wel laat zien waar je voor staat. Hoewel De Nederlandse markt nog wat behoudend is, maar we maken wel stappen. Logisch, want wat is er nu mooier dan een gevelpaneel dat geld oplevert?”